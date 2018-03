STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * FRANCESCO ANTONIOLLI ELETTO VICE PORTAVOCE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE STRADE

A tre mesi di distanza dal primo atto ufficiale, quello di fondazione, il Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori si è dotato nei giorni scorsi di una vera propria cabina di regia, eleggendo un Portavoce Nazionale ed un suo Vice, all’interno del direttivo composto da cinque rappresentanti di altrettante macroregioni italiane: per il nord ovest Walter Massa della Strada del Vino dei Colli Tortonesi, per il nord est Francesco Antoniolli della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, per il centro Paolo Morbidoni delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, per il sud Giuseppe Marmo della Strada dei vini Doc Castel del Monte e per le isole Gregorio Sparacino della Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori di Sicilia. La carica di Portavoce Nazionale, è stata assegnata a Paolo Morbidoni, mentre Francesco Antoniolli, è stato nominato Vice Portavoce Nazionale.

«Sono davvero orgoglioso di poter ricoprire questo incarico a livello nazionale, – afferma Francesco Antoniolli – ruolo di prestigio che inevitabilmente suona anche come un riconoscimento della qualità del lavoro svolto nel nostro territorio.

La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino è tra le realtà promotrici di questo importante progetto, che rappresenta il primo passo di un percorso di crescita comune, del quale beneficeremo certamente tutti. Fare rete tra soggetti che condividono gli stessi obiettivi è sicuramente la scelta migliore per essere ancora più forti ed incisivi a livello nazionale e locale».

L’obiettivo del Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è quello di rapportarsi con una sola voce con le istituzioni e con gli altri interlocutori nazionali e lavorare a progetti comuni di ampio respiro e di lungo periodo. Le 71 strade che hanno approvato il protocollo rappresentano migliaia di aziende agricole e cantine, imprese dell’accoglienza e della ristorazione, dell’artigianato tradizionale, oltre a tantissimi enti locali e territori, che custodiscono un patrimonio unico e preziosissimo di cultura, di tradizioni e di risorse ambientali e giacimenti enogastronomici ineguagliabili.

L’incontro nel quale sono stati assegnati i ruoli di rappresentanza si è svolto presso Fico Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo, nel quale a fare gli onori di casa è stata la Strada dei Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese.

Vi hanno preso parte anche Matteo Calzolari e Paolo Canto, rispettivamente Presidente e Direttore della Strada dei Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese, Giuliano Zuppiroli della direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico venatorie della Regione Emilia-Romagna, Pietro Campaldini del Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e Internazionalizzazione del sistema Agroalimentare e Tiziana Primori, amministratore delegato della stessa Fico Eataly World.

Durante l’incontro la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese è stata incaricata di gestire la segreteria tecnica del coordinamento, è stato scelto il nuovo logo e definite alcune linee guida volte ad avviare l’operatività del nuovo organismo, che si propone, tra gli obiettivi principali, quelli di dare una rappresentanza unitaria all’articolato mondo delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia, accrescerne la conoscenza e gli standard di qualità, anche attraverso la condivisione di buone pratiche e di collaborare su progetti di sviluppo, di comunicazione e di marketing territoriale in un’ottica di rafforzamento e qualificazione del comparto enoturistico ed enogastronomico nazionale.

Le 71 Strade che hanno aderito al protocollo nazionale sono le seguenti:

Ass. Reg. Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria

Strada dei Vini dei Colli del Trasimeno

Strada del Sagrantino

Strada dei Vini del Cantico

Strada dei Vini Etrusco Romana

Strada dell’Olio DOP Umbria

Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana

Ass. Strada del Vino dei Colli di Candia e Lunigiana

Ass. Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia

Ass. del Marrone del Mugello di Marradi

Strada dell’Olio Monti Pisani

Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano “Le Colline di Leonardo”

Strada del Vino delle Colline Pisane

Strada del Vino Terre di Arezzo

Strada dei Sapori della Val di Merse

Strada del Vino Nobile di Montepulciano e Sapori della Valdichiana Senese

Ass. Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima

Strada dei Vini di Cortona

Consorzio Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi

Strada del Vino Vernaccia di San Gimignano

Strada dell’Olio Borghi e Castelli della Valdinievole

Strada dei Vini di Carmignano e e dei Sapori Tipici Pratesi

Strada del vino Chianti Montespertoli

Strada del Vino Orcia

Ass. Strada del Vino Montecucco e dei Sapori d’Amiata

Strada del Vino e dei Sapori Colli di Maremma

Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena

Strada dei Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese

Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane

Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori di Sicilia

Strada del Vino sul Percorso della Targa Florio

Strada del Vino della Provincia di Messina

Strada del Vino dell’Etna

Strada del Vino Val di Noto

Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria

Strada del Vino e dei Sapori Castelli Nisseni

Strada del Vino Terre Sicane

Strada del Vino e dei Sapori di Val di Mazara

Strada del Vino di Marsala – Terre d’Occidente

Strada del Vino Erice DOC

Strada del Vino Alcamo DOC

Strada del Vino Monreale DOC

Strada dei Vini DOC Castel del Monte Puglia

Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte

Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi

Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa

Strada del Riso Vercellese di Qualità

Strada del Vino Valpolicella

Strada Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene

Strada del Vino Soave

Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco

Strada del vino e dei Sapori Arcole DOC

Strada del Riso Vialone Nano Veronese IGP

Strada del Vino Lessini Durello DOC

Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore

Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia

Strada dei Sapori delle Valli Varesine

Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio

Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina

Strada del Vino di Franciacorta

Strada del Vino Colli dei Longobardi

Strada dei Vini e Sapori Mantovani

Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese

Strada del Riso e dei Risotti Mantovani

Strada del Gusto Cremonese nella terra di Stradivari

Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani

Strada del Tartufo Mantovano

Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Strade del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia

Strada del Vino dei Colli Euganei

Strada del Vino e dei Sapori delle Terre di Cosenza