STRADA VINO E SAPORI TRENTINO * “FORTI NEL GUSTO“: « QUANDO LA STORIA INCONTRA L’ENOGASTRONOMIA »

Un pomeriggio dedicato alla conoscenza delle “Sentinelle di Pietra” della Grande Guerra, nate come strumento difensivo e oggi simboli di pace. Un vero e proprio tuffo nella storia, arricchito da un pic-nic 100% trentino e da un suggestivo momento musicale.

Alla scoperta del territorio, sia dal punto di vista storico che gastronomico. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino lancia una nuova e singolare iniziativa per l’estate 2019. Si tratta di “Forti nel Gusto”, rassegna storico-culturale nata in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento – Assessorato alla Cultura.

La novità si inserisce infatti in un più ampio progetto di valorizzazione e promozione del Circuito dei forti del Trentino, che ha l’obiettivo di far conoscere e rivivere questi luoghi protagonisti della Grande Guerra trasformandoli in veicolo di diffusione della storia e della cultura della pace.

Tre gli appuntamenti in programma per questa prima edizione: giovedì 4 luglio presso Forte Cherle, Folgaria; giovedì 18 luglio presso la Tagliata Superiore di Civezzano, a pochi chilometri dal capoluogo di Trento, e giovedì 1 agosto presso Forte Corno di Valdaone, Valle del Chiese, tutti con ritrovo alle ore 15.30.

Il format prevede, ça va sans dire, la visita guidata del forte che, a seconda della tipologia della struttura, potrà essere preceduta da una passeggiata nel territorio circostante con l’intento di offrire ai partecipanti un approfondimento sui contenuti storico-naturalistici dell’area.

A seguire, una degustazione enogastronomica 100% trentina di assoluta eccellenza proposta dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino attraverso una selezione di alcuni soci produttori “wine” e “food”, presenti in loco per raccontare le proprie specialità, tra etichette di vino, mele, salumi, formaggi, prodotti ittici, panificati e verdure.

Un vero e proprio pic-nic che potrà essere comodamente gustato su plaid messi a disposizione degli ospiti. Al termine della merenda, l’atmosfera diventerà ancora più magica grazie alle note del Nuovo Ensemble di Trento, che allieterà gli ospiti con un concerto musicale.

“Abbiamo recepito con entusiasmo l’invito dell’Assessorato alla Cultura a creare un evento nei Forti – dichiara Francesco Antoniolli, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – perché ci è sembrata una straordinaria opportunità per offrire ai nostri ospiti un’esperienza diversa, esclusiva e altamente memorabile. Un perfetto connubio tra cultura ed enogastronomia, in un contesto unico e di alto profilo, che si aggiunge ad iniziative che seguono la stessa filosofia e che ormai sono diventate un appuntamento fisso per i food&winelovers trentini e non, come Castelli DiVini e DOC-Denominazione di Origine Culturale”.

“Forti nel Gusto” è organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il supporto de La Trentina, APT Alpe Cimbra, APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità Alta Valsugana Bersntol, Comunità delle Giudicarie e Consorzio BIM Valli del Chiese. Per info e prenotazioni, scrivere alla segreteria organizzativa della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino all’indirizzo info@stradavinotrentino.com o chiamare il numero 0461 921863.