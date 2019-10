STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO *  DIVIN OTTOBRE: « SI CELEBRANO IL MARZEMINO A ISERA,  ZUCCA, MIELE E CASTAGNE A PERGINE VALSUGANA »

DiVin Ottobre si fa in tre per il secondo fine settimana del mese. Si celebrano il Marzemino a Isera, i sapori d’autunno a Brentonico e zucca, miele e castagne a Pergine Valsugana.

Nuovo weekend, nuove iniziative in calendario per DiVin Ottobre, rassegna organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con i propri soci e inserita nel calendario delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.

Il primo appuntamento è in Vallagarina per La vigna eccellente. Ed è subito Isera (link), che da giovedì 10 a domenica 13 ottobre organizzerà iniziative nella Città del Vino di Isera orientate a valorizzare il territorio e uno dei suoi prodotti simbolo, il Marzemino. In particolare, giovedì sono in programma cene a tema nei ristoranti della cittadina; venerdì un percorso enogastronomico in 6 tappe insieme a produttori e ristoratori della Vallagarina, presso Palazzo de Probizer; sabato degustazioni, wine tasting e laboratori teatralizzati per imparare a preparare canederli e tagliatelle, oltre a menù speciali nelle corti e in piazza e infine domenica, presso la Sala della Cooperazione, la premiazione del concorso La Vigna Eccellente, nato per premiare il miglior vigneto di Marzemino, e del riconoscimento letterario Francesco Grazioli. A seguire musica e Polenta Conza in piazza. Per info, contattare APT Rovereto e Vallagarina chiamando il numero 0464 430363 o scrivendo a info@visitrovereto.it.

Dirigendosi poco più a sud, a Brentonico, presso il Parco Cesare Battisti sabato 12 e domenica 13 ottobre si potrà partecipare a Sapori d’autunno (link), per un weekend dedicato ai prodotti del territorio, come vino della Cantina Mori Colli Zugna, formaggi, miele, marroni dell’Associazione Tutela Marroni di Castione, polenta e mele.

A disposizione del pubblico, piatti della tradizione ma anche laboratori ed attività per bambini o workshop culinari e showcooking per gli appassionati di cucina. Il tutto condito da intrattenimento e musica dal vivo. E per gli amanti degli animali, in programma anche la Mostra Bovina Comprensoriale, con 5 razze diverse di mucche del territorio, e il Campionato Provinciale Puledri razza Halfinger e Norker. Per info, contattare l’ufficio turistico di Brentonico dell’APT Rovereto e Vallagarina chiamando il numero 0464 395149 o scrivendo a brentonico@visitrovereto.it.

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, inoltre, festa anche a Pergine Valsugana, presso il Parco ai Tre Castagni, con la Festa della zucca…miele e castagne (link), che prevede laboratori creativi -come quello di intaglio della zucca-, fattoria degli animali, mostre a tema, dimostrazioni di antichi mestieri, artigianato e gastronomia, ammirando le innumerevoli tipologie di zucca presenti. Tutti potranno partecipare concretamente allestendo una bancarella con le proprie zucche: la più originale riceverà un premio. Da non dimenticare infine il villaggio dedicato a miele e castagne, per un vero e proprio tuffo nei sapori più genuini dell’autunno. Per info, contattare APT Valsugana chiamando il numero 0461 727760 o scrivendo a pergine@visitvalsugana.it.

DiVin Ottobre fa parte del calendario di manifestazioni enologiche denominato #trentinowinefest, organizzate con il supporto di Trentino Marketing ed è realizzato in collaborazione con BIM Adige, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità di Valle Piana Rotaliana Königsberg, Comunità della Vallagarina, Comunità della Valle di Cembra. Durante alcune manifestazioni sarà possibile degustare anche le mele de La Trentina.

Per scoprire l’elenco completo degli appuntamenti, dettagli e costi e rimanere aggiornati in tempo reale, visitare il sito www.tastetrentino.it/divinottobre.