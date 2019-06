STRADA VINO E SAPORI TRENTINO * “CASTELLI DIVINI“: « PROTAGONISTA DEL PRIMO APPUNTAMENTO IL CASTELLO DI SEGONZANO, IN PROGRAMMA VENERDÌ 28 GIUGNO »

Venerdì 28 giugno prende ufficialmente il via la suggestiva rassegna della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino che conduce alla scoperta dei manieri trentini tra gustosi aperitivi ed emozionanti concerti en plein air.

Tutto pronto per la quinta edizione di Castelli DiVini, l’esclusiva rassegna estiva della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, la Rete dei Castelli del Trentino e il Nuovo Ensemble di Trento, in programma durante gli ultimi venerdì dei mesi estivi.

Protagonista del primo appuntamento, in programma per venerdì 28 giugno a partire dalle ore 18.30, il Castello di Segonzano, sorto attorno agli inizi del Duecento su uno sperone roccioso a controllo della strada che percorre la valle dell’Avisio: posizione che oggi offre una magnifica vista sugli eroici vigneti della Valle di Cembra. Allo stato ruderale verso la fine del Quattrocento, come documentato dagli acquarelli del Dürer, a metà del XVI secolo fu in parte ristrutturato secondo il gusto rinascimentale dalla famiglia a Prato tutt’ora proprietaria ma, dopo gli assalti delle truppe napoleoniche, dagli inizi dell’Ottocento fu abbandonato e divenne cava di pietra per le costruzioni rurali dei dintorni.

Nonostante ciò, il Castello di Segonzano mantiene un fascino intramontabile, come potranno constatare gli ospiti della prima serata di Castelli DiVini. Ammirando lo spettacolare panorama offerto, reso ancora più speciale dalla luce di fine giornata, si potrà degustare un aperitivo 100% trentino con le specialità di Macelleria Paolazzi, Casearia Monti Trentini, ASTRO – Associazione Troticoltori del Trentino, Panificio Tecchiolli abbinati ai vini di Cembra cantina di montagna e di Villa Corniole, alle grappe di Distilleria Giacomozzi e all’Acqua Levico, oltre alle immancabili mele La Trentina.

All’imbrunire, ci si potrà infine rilassare coccolati dalle note del Nuovo Ensemble di Trento, che proporrà un concerto del pianista Lorenzo Calovi che proporrrà musiche di F. J. Haydn, F. Chopin, C. Debussy e F. Liszt.

La quota di partecipazione è di 18 euro, comprensivi di visita guidata, degustazione e spettacolo musicale. I posti sono limitati per cui è vivamente consigliata la prenotazione chiamando il numero 0461 921863 o scrivendo a info@stradavinotrentino.com. L’auto potrà essere lasciata al parcheggio delle Piramidi di Terra di Segonzano, dove vi sarà la possibilità di usufruire di un comodo servizio di transfer gratuito che accompagnerà gli ospiti al punto di accoglienza dell’evento.

La rassegna, che fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest, è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il supporto de La Trentina, APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta, APT Rovereto e Vallagarina, Cembrani DOC, BIM Sarca, Comunità della Vallagarina, Comunità delle Giudicarie, Comune di Segonzano, Comune di Comano Terme e Comune di Avio.

Castelli DiVini proseguirà venerdì 26 luglio presso Castel Restór a Comano Terme e venerdì 30 agosto presso il Castello di Avio. Per info: tastetrentino.it/castellidivini.