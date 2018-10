STRADA DEL VINO E DEI SAPORI – TRENTINO * TRENTINOWINEFEST: OLTRE 235 MILA MQ DI VIGNETI IN CONCORSO PER LA VIGNA ECCELLENTE 2018

Sono 33 gli agricoltori che hanno candidato oltre 235 mila metri quadrati (+9% sul 2017) di vigneti alla XVII edizione del concorso “La Vigna Eccellente”, istituito nel 2001 dal Comune di Isera, Città del Vino, con l’intento di premiare il lavoro svolto dagli agricoltori tra i filari, prima del conferimento dell’uva in cantina.

Un progetto – organizzato con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest – che riconosce al viticoltore il ruolo di custode del territorio, impegnato nel difendere, tutelare e valorizzare non solo la mera risorsa vinicola ma anche ciò che la circonda.

E, trovandoci in Vallagarina, il vitigno protagonista del concorso non poteva che essere quello di Marzemino, vitigno a bacca nera partito dal Caucaso che, dopo aver occupato le tavole di dogi e imperatori sotto la Repubblica di Venezia, è giunto in queste terre – e in particolare nella zona di Isera e dei Ziresi – dove ha trovato l’habitat ideale per dare vita ad un grande vino, annoverato a ragione tra le eccellenze enologiche trentine.

Ad analizzare i vigneti, sotto il profilo agronomico, sanitario ed estetico/qualitativo, una giuria di qualità, presieduta dal Professor Attilio Scienza, Docente di Viticoltura alla Facoltà di Agraria dell’Università di Milano, e composta da Marco Stefanini, Duilio Porro e Bruno Mattè, tecnici della Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario di San Michele all’Adige, dal giornalista e Gran Maestro della Confraternita della Vite e del Vino di Trento Enzo Merz, da Carlo Rossi che, nel 2001, ha tenuto a battesimo il concorso in qualità di Sindaco di Isera, da Franco Nicolodi e Paolo Benvenuti, rispettivamente coordinatore regionale e direttore dell’Associazione Italiana Città del Vino.

In particolare, nel corso della stagione estiva i tecnici hanno stilato un’analisi generale del vigneto considerando posizione, esposizione, sesto di impianto, forma di coltivazione, tipo di conduzione – biologico, integrato, ecc. – e tecniche di gestione dell’interfilare, valutando al contempo la corretta gestione del vigneto, la gestione della chioma, lo sfalcio dell’erba, l’equilibrio vegeto-produttivo e, per ultimo, la quantità di uva.

I risultati saranno annunciati domenica 14 ottobre, alle ore 16.00, presso la Sala della Cooperazione di Isera, alla presenza del Sindaco Enrica Rigotti. Oltre al prestigioso riconoscimento, il primo classificato riceverà un assegno di 1.500 euro, il secondo di 1.000 euro e il terzo di 500 euro. L’appuntamento sarà anche occasione per conferire il premio letterario in memoria di Francesco Graziola, storico membro della giuria, giunto alla seconda edizione.

Il concorso fa parte de “La Vigna Eccellente…ed è subito Isera”, una serie di iniziative dedicate a winelovers e appassionati che nel corso dell’intero weekend coinvolgeranno il Comune di Isera tra spettacoli, degustazioni, laboratori, cene a tema ed incontri di approfondimento alla scoperta del Marzemino e che si snoderanno tra le prestigiose sale di Palazzo de Probizer e le corti allestite ad hoc nei pressi di Piazza S. Vincenzo.

La manifestazione – che fa parte di DiVin Ottobre, rassegna organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino durante tutti i weekend di ottobre (tastetrentino/divinottobre) – sarà preceduta e accompagnata anche dalla rassegna A tutto Marzemino (tastetrentino.it/atuttomarzemino), in programma dal 5 al 14 ottobre: un ricco calendario di degustazioni, menù a tema, visite in cantine e nei vigneti in programma su tutto il territorio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, dalla Valle dei Laghi alla Vallagarina, dalla Valsugana al Lago di Garda, passando per Trento e Rovereto.

Profilo La Vigna Eccellente… ed è subito Isera

L’evento, organizzato dal Comune di Isera, vede la partecipazione di numerose realtà del territorio ed è possibile grazie al contributo e al supporto di Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, APT Rovereto e Vallagarina, Cassa Rurale Vallagarina, Città del Vino, BIM dell’Adige, Comunità della Vallagarina, Slow Food Condotta Vallagarina Alto Garda.

Marzemino

Il vitigno Marzemino rappresenta una delle varietà più interessanti della vitivinicoltura trentina. Giunto in queste terre quando Venezia dominava i commerci in tutto l’Adriatico, è proprio in Vallagarina che, grazie ad un ambiente ideale e ad un clima subcontinentale, è cresciuto fino a diventare il grande vino di oggi. In particolare è nella zona di Isera e dei Ziresi che riesce ad esprimersi al meglio: è proprio qui che nasce infatti il Trentino D.O.C. Superiore Marzemino, un vino che risponde a standard qualitativi ancora superiori rispetto a quelli del Trentino D.O.C.

Di colore rosso rubino, scuro con tonalità violacee, presenta aromi e fragranze di frutti di bosco con sfumature floreali di viola mammola, frammisti a note leggermente speziate e vagamente balsamiche.