STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO * PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI TRA CITTÀ DEL VINO: « A SABBIONARA DI AVIO, AD UVA E DINTORNI L’8 SETTEMBRE LA FINALISSIMA »

Sabbionara di Avio, ad Uva e dintorni la finalissima del Palio Nazionale delle Botti tra Città del Vino. 2008-2019: dopo 11 anni la finalissima del Palio delle Botti tra Città del Vino, divertente competizione itinerante nata da un’idea dell’Associazione Nazionale Città del Vino, ritorna ad Avio, dove si era svolta la seconda edizione.

“Una richiesta approvata con gioia – come specifica il Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino Floriano Zambon nella lettera in cui si comunica la notizia al Sindaco di Avio Federico Secchi – considerando le capacità organizzative e di accoglienza che da sempre contraddistinguono la vostra festa”.

L’appuntamento è per domenica 8 settembre 2019, per la precisione nella frazione di Sabbionara, in occasione della 19° edizione di Uva e dintorni, manifestazione enogastronomica e storico-culturale che propone tre giorni di festa dal sapore medioevale tra spettacoli e corti gastronomiche, ma anche incontri di approfondimento a tema vino. Un grande evento organizzato dall’omonimo comitato con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito del coordinamento delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.

In effetti Uva e dintorni è una manifestazione che attira ogni anno circa 20.000 visitatori nella cittadina della Vallagarina, offrendo un programma davvero completo di intrattenimento adatto a tutte le età e a tutti i gusti. La competizione del Palio della Botte, in particolare, è fortemente sentita e richiama numerosi spettatori da fuori provincia, soprattutto tifosi delle altre città in gara.

Qui infatti sono ben quattro le prove con cui sono chiamati a misurarsi gli atleti. Oltre alla tradizionale spinta della botte lungo le vie del centro, valida ai fini della classifica generale nazionale, vi sono infatti altre tre competizioni: lo slalom femminile con le botti, la pigiatura dell’uva scalzi e il riempimento della botte, che si conclude tradizionalmente in un bagno collettivo.

“Sarà per la cornice suggestiva che consente di rivivere agli ospiti le antiche tradizioni del territorio, sarà perché alla classica prova della spinta della botte qui ad Avio si affiancano altre tre performance altamente coinvolgenti, fatto sta che la competizione si trasforma sempre in una grande festa collettiva che fa venire voglia di ritornare di anno in anno”, commenta il Sindaco Federico Secchi. Lo stesso, oltre a ringraziare l’Associazione Città del Vino per la fiducia accordata, che implica l’anticipazione della finalissima di circa un mese rispetto al calendario tradizionale, ricorda che “Senza il Comitato Uva e dintorni col suo Presidente Walter Pericolosi, i tanti volontari (circa 400 persone che rappresentano quasi il 10% della nostra collettività) , le istituzioni e gli sponsor privati che in questi anni hanno creduto nell’evento questo successo non sarebbe stato certamente possibile.”

Profilo manifestazione

Uva e Dintorni nasce nel 2001 con l’obiettivo di creare un importante evento tematico nel territorio trentino. La manifestazione, organizzata grazie al supporto di istituzioni, sponsor privati e oltre 400 volontari, si svolge, alternativamente, un anno nel Comune di Avio e un anno nella frazione di Sabbionara di Avio ed è in grado di attirare oltre 20 mila visitatori provenienti soprattutto da fuori provincia.

www.uvaedintorni.com

Profilo Palio Nazionale delle Botti

Il Palio Nazionale delle Botti, nato da un’idea dell’Associazione Nazionale Città del Vino per festeggiare nel 2007 i suoi primi venti anni di attività, è un appuntamento ormai “classico” che, tra la primavera e l’autunno, anima le terre del vino crescendo di anno in anno. La gara consiste nel far rotolare una botte da 500 litri lungo un percorso compreso tra un minimo di 600 metri ad un massimo di 1500 metri di lunghezza, che deve attraversare le vie della Città del Vino ospitante. Ad Avio e Sabbionara di Avio, in particolare, alla gara di spinta, che si svolge con una barrique da 225 l, si aggiungono altre tre specialità: la pigiatura dell’uva scalzi, il riempimento della botte e lo slalom femminile.