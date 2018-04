STRADA DEL VINO E DEI SAPORI – TRENTINO * GEMME DI GUSTO: UNDICI LE INIZIATIVE LEGATE AI PROFUMI E AI SAPORI DELLA PRIMAVERA

La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino anche quest’anno lancia la rassegna «Gemme di Gusto», che propone undici diverse iniziative legate ai profumi e ai sapori della primavera. L’iniziativa fa parte delle #trentinowinefest, calendario di manifestazioni enologiche dedicate ai vini più rappresentativi del nostro territorio.

Si comincia martedì 1 con «Passeggiate a Calendimaggio», due suggestivi trekking alla scoperta di gusto e territorio attraverso i viottoli di campagna che circondano Nogaredo; il giorno successivo, mercoledì 2, ci si sposta in Valsugana per «Tramonto nel vigneto», in programma all’imbrunire presso Cenci Trentino di Castelnuovo.

Giovedì 3 maggio alle ore 19 l’appuntamento è alle Cantine Mezzacorona-Rotari, a San Michele all’Adige, che organizzano «Fiori nel piatto!», con le creazioni culinarie del Ristorante Da Pino. Due le proposte in programma venerdì 4: «Gusto in vigna», alla Cantina La Vis e nei vigneti di Giovo alle ore 17, protagonisti gli asparagi, «Sotto tralci di stelle», un aperitivo serale in musica, è invece organizzato dalla Cantina Mori Colli Zugna.

Sabato 5 «Gemme di gusto» si fa in cinque. A Riva del Garda, a partire dalle 9,30, si potrà partecipare ad una passeggiata alla scoperta di vigneti e oliveti («I mille volti del Brione»); nel pomeriggio a Comano Terme, partirà «SMaLL: la filosofia dei contrasti» un’escursione guidata con assaggi nella suggestiva atmosfera della fortezza longobarda. Una passeggiata per grandi e piccini, «Bimbi in spalla… tra natura e sapori», avrà luogo in Valle di Cembra nel pomeriggio al Green Grill – Info e Sapori di Altavalle, oppure si potrà scegliere la «Passeggiata Orridolce», andando alla scoperta della collina di Trento.

Per due giorni, il 5 e il 6 maggio, si può partecipare ad una «Degustazione sensoriale» proposta a Mezzocorona nell’Azienda Agricola Donati Marco. L’ultimo appuntamento con l’edizione 2018 di «Gemme di Gusto» è una proposta originale, studiata per chi ama i cani lanciata domenica 6 dalla Cantina Endrizzi di San Michele all’Adige.

In alcune di queste iniziative verranno distribuiti, in omaggio ai partecipanti, le mele de La Trentina.

Per conoscere tutti i dettagli: tastetrentino.it/gemmedigusto.