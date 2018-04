STRADA DEI FORMAGGI * NOTTE IN RIFUGIO: TRE WEEKEND TRA GUSTO E NATURA DA VIVERE NEL CUORE DEL PARCO NATURALE DI PANEVEGGIO

Torna la Notte al Parco e arriva la Notte in Rifugio .Tre emozionanti weekend, tra gusto e natura, per tutta la famiglia da vivere nel cuore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino in alcune delle più belle location delle Dolomiti.

Val Canali (Primiero), 12-13 maggio

Pale di San Martino, 29-30 settembre

Paneveggio, 13-14 ottobre

Cercasi bambini curiosi, golosi e avventurosi con genitori, nonni o zii amanti della natura, della montagna e delle cose buone, desiderosi di condividere con i propri piccoli un’esperienza indimenticabile nel cuore del Parco di Paneveggio Pale di San Martino.

Offresi tre weekend ricchi di emozioni, organizzati dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti: due le date con l’ormai immancabile Notte al Parco, il 12-13 maggio e il 13-14 ottobre, a cui si aggiunge la novità dell’estate, la Notte in Rifugio, in programma il 29-30 settembre.

Un format ormai collaudato e molto apprezzato quello della Notte al Parco, che vede protagonista la natura, dai prati della Val Canali ai boschi della foresta di Paneveggio.

Si parte in Val Canali, quindi, nella stagione della fioritura con tanto di caccia al tesoro tra fiori ed erbe di montagna, laboratorio di cucina, la magia di una cena in malga sotto le stelle, colazione con i sapori della Strada dei formaggi delle Dolomiti, la carne e le gustose mele del Trentino, trekking con gli asini con percorso kneipp e un’indimenticabile passeggiata notturna guidata alla ricerca di suoni e profumi di montagna.

Qui si dorme all’interno di Villa Welsperg nella formula “materasso e sacco a pelo”, che piace tanto ai bambini per il senso di avventura che si prova nel dormire in un luogo un po’ insolito.

In autunno ci si posta a Paneveggio, con un programma che vede protagonisti i famosi abeti di risonanza e l’animale simbolo del Parco, il tanto amato cervo che proprio in questo periodo vive la stagione dell’amore. In questa occasione si imparerà anche a fare la Tosèla con tanto di casaro e si darà sfogo alla fantasia con i colori tipici dell’autunno.

Anche qui si arriva muniti di sacco a pelo per passare la notte all’interno del Centro Visitatori del Parco.

Potranno partecipare bambini dai 5 ai 10 anni, con sconti particolari per chi arriva con tutta la famiglia.

E visto che il successo della Notte al Parco è ormai assodato, approda sulle cime dolomitiche la Notte in Rifugio, alla sua prima edizione, rivolta a famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni appassionati di montagna, quella vera che ti porta ad ammirare il magnifico panorama dai 2358 mt del Rifugio Velo della Madonna tra le Pale di San Martino, Dolomiti Unesco.

In programma escursione e minicorso di arrampicata con Renzo Corona, guida alpina delle famose Aquile di San Martino, laboratori golosi, cena, notte e colazione in rifugio come dei veri alpinisti e picnic finale in malga sulla via del ritorno.

In tutte e tre le occasioni il buon cibo sarà protagonista con cene e colazioni a base di prodotti del territorio: dai formaggi dei caseifici ai salumi della Federazione Provinciale allevatori e delle macellerie locali, ma anche la tanto amata polenta, la celebre Pasta Felicetti, confetture artigianali, miele e le gustosissime mele La Trentina.