STEGER (SVP) * DL FISCO: ” IMPORTANTISSIMA LA NORMA PRO-RAIFFEISEN “

“Oggi è una giornata importante per il Credito Cooperativo della nostra Provincia. Con l’approvazione dell’emendamento a firma Bagnai e Steger, le Raiffeisen vengono liberate dall’obbligo di aderire ai grandi gruppi unici. In questo modo viene garantita la loro piena autonomia e la possibilità di operare al meglio per lo sviluppo del territorio.

Così in una nota il senatore della Svp e vicepresidente della Commissione Finanze Dieter Steger.

“In alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, le Raiffeisen potranno optare per un sistema di tutela istituzionale sul modello tedesco, ossia un accordo contrattuale per garantire la liquidità e la solvibilità delle banche partecipanti per la gestione delle crisi, attraverso l’utilizzo di fondi alimentati dalle banche stesse. Si tratta di un modello che ha il duplice pregio di garantire l’autonomia delle banche e di costruire comunque un vincolo di responsabilità rispetto alla tenuta del sistema.

Inoltre – prosegue Steger – quella a favore delle Raiffeisen è una delle poche modifiche, sicuramente la più importante, rimaste in piedi tra le tante di cui si è discusso in queste settimane in commissione sul credito cooperativo. Tutto questo ne mette ancora più in luce l’importanza. Adesso non ci resta che attendere l’aula del Senato e poi l’esame da parte della Camera. Ma oggi per il nostro territorio è una giornata importante.”