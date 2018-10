‘ STASERA ITALIA WEEKEND ‘ – retequattro * stasera intervista a GIANCARLO GIORGETTI, “CON BUfFAGNI NON PARLO DELLA MANOVRA, RIUSCIREMO A CONVINCERE ANCHE LE AGENZIE DI RATING “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, intervistato per “Stasera Italia Weekend” in merito alle voci secondo le quali lui e Buffagni starebbero cercando di ammorbidire la manovra, dice: «Non c’è niente di tutto questo, con Buffagni parlo di altre cose ma certamente non della manovra. Semplicemente, all’interno del governo di sono diverse sensibilità che si fondono in un’unica visione. Vediamo se questa nuova formula di politica economica produrrà dei risultati migliori rispetto a quelli che avevano fatto politiche economiche poi bocciate dagli elettori delle ultime elezioni».

Sui rapporti con Mattarella e Draghi: «Non sono in contatto continuo con Mattarella e Draghi, come dite voi. Semplicemente sento tutti coloro, da Mattarella al barista, che possono farmi riflettere e dire delle cose sensate».

Infine, per quanto riguarda il declassamento da parte delle agenzie di rating: «Credo che il possibile declassamento delle agenzie di rating sia già stato interiorizzato dallo spread.

Certo, se poi il declassamento fosse più pesante del previsto, per motivazioni di carattere automatico ci sarebbero problemi per gli istituti di credito che non possono acquistare titoli di debito pubblico.

Tuttavia, noi siamo convinti che in questi giorni riusciremo a convincere anche le agenzie di rating: le nostre proposte cercano solamente una via diversa per i bisogni di questo Paese, che le politiche dell’austerità non hanno soddisfatto».