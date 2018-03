SPY * LE FOTO DEL PRIMO BACIO TRA FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO DOPO IL RITORNO DALL’ISOLA DEI FAMOSI

Spy in edicola questa settimana pubblica il servizio fotografico esclusivo che mostra il primo incontro e il primo bacio tra Francesco Monte, 29 anni, e la showgirl Paola Di Benedetto, 23, dopo il ritorno da lei dall’Isola dei famosi.

Le immagini mostrano momenti di intimità dei due ex naufraghi: carezze, abbracci, sguardi e romantici, segnali inequivocabili di due persone che si sono innamorate l’uno dell’altra.

Spy ha seguito tutte le mosse di Monte: l’ex tronista è arrivato a Milano ed è andato fuori dall’Hotel Studios, a Cologno, accanto agli studi Mediaset dove va in onda, in diretta, il reality show e dove alloggiava Paola Di Bendetto. Le ha fatto consegnare un mazzo di rose rosse e un biglietto romantico chiedendole un appuntamento: lei ancora non sapeva che l’ex tronista era fuori ad aspettarla.

Quando si sono finalmente visti, intorno a mezzanotte, la felicità era negli occhi di entrambi. «Ora sono felice», dice Francesco Monte a Spy. «Questa storia è ancora più bella di come immaginavo, una nuova vita». Ora l’ex tronista potrà finalmente mettersi alle spalle il “canna-gate” che lo ha coinvolto e dimenticare l’ex fidanzata che lo ha lasciato dopo quasi 5 anni insieme e una promessa di matrimonio, Cecilia Rodriguez.