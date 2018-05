SPY – INTERVISTA ESCLUSIVA* BAYE DAME DEL “GRANDE FRATELLO” RACCONTA: ” HO SBAGLIATO, MA HO VISSUTO L’INFERNO “

Su Spy in edicola da domani, venerdì 4 maggio, Baye Dame, il concorrente che al “Grande Fratello” è stato squalificato in seguito al pesante litigio con la concorrente spagnola Aida Nizar, parla dopo la bufera che lo ha travolto sia in tv, sia sui social. «Ho fatto l’errore di attaccare Aida, ma io ho avuto un’esistenza da discriminato», dice il ragazzo gay e di colore che da piccolo è stato dato in affido dalla madre senegalese a una coppia italiana della periferia di Roma.

«Mi hanno accusato di bullismo e razzismo, proprio le cose di cui sono stato vittima per anni. Ho temuto di aver deluso i miei genitori adottivi, ma loro sanno chi sono».

E aggiunge: «A lungo ho dovuto sorridere e fare buon viso a cattivo gioco come quando mi sentivo chiamare: “scimmia nera”. Ripeto sono stato vittima di diversi episodi di discriminazione.

Nella Casa mi sono preso carico di tutti i problemi dei miei compagni e così sono esploso… Quello che ho fatto è stato brutto, anzi orribile, e me ne pento, ma mi è servito di lezione. Ora vado avanti e adesso il futuro lo vedo colorato.