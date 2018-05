SOSTARIFFE.IT * QUANTO COSTANO AI CALCIATORI LE SUPER-CAR?: PER LA FERRARI FF DCT RADJA NAINGGOLAN, CENTROCAMPISTA DELLA ROMA SPENDE OGNI ANNO 21 MILA EURO

Bonucci, difensore del Milan, la propria Ferrari F12 Berlinetta costa più di 19.000 euro ogni anno. Non badano a spese neanche Benatia e Pjanić della Juventus, i quali per i rispettivi bolidi mettono mani al portafoglio per oltre 17.000 e 15.000 euro. Nell’ultimo studio di SosTariffe.it i costi annui sostenuti da alcuni dei più noti calciatori italiani al volante di auto da urlo.

A chi non fa invidia la Lamborghini Huracan Spyder che guida Icardi? Sarebbe un sogno per molti potersi permettere anche solo per un giorno una Ford Mustang come quella di Insigne, l’attaccante del Napoli, seconda classificata nel campionato che sta per concludersi.

Sfrecciare a bordo di bolidi eleganti e potenti significa spendere cifre con tre zeri e non è solo l’assicurazione auto a incidere sulla spesa annua. Oltre all’Rc bisogna pensare al carburante e al bollo – in alcuni casi superbollo – che raggiungono prezzi stellari.

Nell’ultimo osservatorio SosTariffe.it ha fatto i ‘conti in tasca’ a dieci calciatori italiani tra i più noti per scoprire quanto spendono in media ogni anno per restare al volante delle loro vetture ultra lusso. Compresi Bonucci, Benatia e Pjanić, tra i calciatori juventini campioni D’Italia dopo il pareggio con la Roma, che ha fatto conquistare per la settima volta lo scudetto del campionato italiano alla squadra bianconera.

Rc auto: le spese pazze dei calciatori

Tra i costi fissi che più incidono sulla spesa annuale spiccano assicurazione e bollo, mentre il carburante ha in proporzione un costo più basso, ma sempre da capogiro se paragonato alle spese sostenute per le normali utilitarie.

Solo di Rc auto, ad esempio, le cifre evidenziate dall’osservatorio di SosTariffe.it vanno da un massimo di 10.879 euro annui che paga Marek Hamsik del Napoli per la sua Ferrari 458 Italia, al ‘minimo’ di 2.330 euro, versati dal compagno attaccante romanista Patrik Schick, per assicurare la propria Mercedes classe B T242.

Si tratta delle cifre medie che i giocatori verserebbero in Italia se attivassero un’assicurazione auto, ipotizzando che scelgano, tra le voci accessorie: infortuni conducente, Kasko completa, furto incendio e tutela legale.

Subito dopo Hamsik, sul podio delle Rc auto più onerose, ci sono i 10.581 euro spesi ogni anno dal centrocampista della Roma Radja Nainggolan per un’altra Ferrari da sogno, la FF DTC.

Al terzo posto invece troviamo Nani, giocatore della Lazio, che spende presumibilmente 10.538 euro euro per una Lamborghini Gallardo LP 550-2. Mentre la polizza costa 9.596 euro all’anno per l’interista Icardi e 9.394 euro per lo juventino Pjanić.

Bollo e superbollo, altro salasso

Al secondo posto, tra i costi fissi più elevati c’è il bollo auto. La tassa di possesso (che diventa superbollo nel caso di auto con potenza superiore ai 185 kw) calcolata in base alle norme vigenti in Italia, grava più di tutti su Bonucci, con i 9180 euro che verserebbe allo Stato per la sua Ferrari.

Nainggolan è, invece, il proprietario della supercar più costosa tra i dieci calciatori presi in esame e per la quale paga annualmente un superbollo di 7.748 euro.

Sborsano molto meno i due conducenti di Lamborghini, Icardi dell’Inter (6.340 euro per la sua Huracan Spyder) e Nani della Lazio (la Gallardo LP 550-2 gli costa circa 5.838 euro di bollo).

Automobili che valgono quanto un immobile: fino a 264.000 euro

L’auto che vale di più in assoluto tra i veicoli di fascia alta presi in esame è la Ferrari FF DCT di Radja Nainggolan: circa 264.000 euro. Per mantenerla il centrocampista della Roma consuma in totale 21.303 euro l’anno, costo che incide per l’8,07% sul valore del veicolo.

Mentre il mezzo più ‘economico’ tra le vetture guidate dagli alfieri del calcio è la Mercedes classe B T242 di Patrik Schick della Roma che vale 30.000 euro, ma ne costa 4.010 l’anno, spesa fissa che pesa per il 13,4% sul valore complessivo.

L’ultima voce presa in esame è il carburante: si va dai 2.974 euro l’anno sborsati da Nainggolan, ai 1.209 euro che invece paga Schick, considerati i prezzi medi nelle città di residenza dei calciatori e ipotizzando che percorrano in media 12.500 Km in dodici mesi.

