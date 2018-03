SOS ARCHIVI * CIVIL PROTECT 2018: A BOLZANO DAL 23 AL 25 MARZO 2018 LA FIERA D’INFORMAZIONE

Chi è SOS Archivi

L’Associazione no profit SOS Archivi nasce per promuovere la prevenzione delle situazioni accidentali che possono danneggiare gli archivi documentali e le biblioteche e per offrire, in caso di necessità, immediato intervento specialistico in situazioni di emergenza.

Riunendo i professionisti dei beni culturali e presentandosi come punto di incontro tra il settore pubblico e privato, l’Associazione desidera diffondere una cultura operativa finalizzata alla corretta tutela e valorizzazione del ricco patrimonio culturale italiano.

SOS Archivi si occupa principalmente di aumentare la consapevolezza del rischio negli archivi e nelle biblioteche, nelle aziende pubbliche e private, anche attraverso l’adozione di metodologie e strumenti di prevenzione condivisi, in particolare nelle fasi di pre e post evento dannoso o calamitoso. Tra gli obiettivi, quello di formulare nuove proposte e recepire quelle attuali, diffondendo particolari misure di prevenzione mirate ad una corretta gestione delle emergenze in coordinamento con le principali istituzioni e quello di promuovere, sviluppare attività informative e di comunicazione dedicate agli operatori del settore.