SOLEO SHOW * SELEZIONI MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE: « A FOLGARIA LA CORONA VA A IZABELLA LAMALLARI, STUDENTESSA DI LEVICO TERME CON LA PASSIONE PER IL TRUCCO » (FOTO)

Venerdì 16 luglio, per volontà della Apt, in collaborazione con il Consorzio Voglia di Folgaria e con il Comune, si è svolta a partire dalle ore 21.15 nel Piazzale Marconi, l’utlima Finale del Festival Talent Show e la penultima Finale Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia.

Lo spettacolo, curato nella regia e presentato da Sonia Leonardi ha proposto uno show all’insegna del divertimento, della musica e della bellezza.

Il Festival talent show è il primo talent trentino che mira a valorizzare i giovani talenti nel settore della danza e della musica, desiderosi oltre che di farsi applaudire dal pubblico dei residenti e dei turisti presenti in estate nella nostra regione, anche di coronare il loro sogno ed aggiudicarsi il lasciapassare per le fasi successive del talent.

Sul palco di Folgaria si sono esibite diverse esibizioni di ginnastica artistica, ritmica e di canto. Hanno aperto le esibizioni le due allieve di Flic Flac Val di Cembra con un duetto di ginnastica artistica per passare poi alla giovane voce di Sara Bordati, 9 anni di Comasine Val di Peio che ha interpretato un piacevole brano di Adele. Apprezzata anche l’esibizione di ginnastica acrobatica delle piccole allieve di Myb Experience diretto da Silvia Paone e la performance della associazione Gymnica di Arco che, con alcune allieve della squadra agonistica, ha proposto esercizi a corpo libero su una coreografia accattivante. A qualificarsi per la Finalissima di Bressanone sono state con un punteggio a parimerito le due allieve di Flic Flac, coreografate da Tiziana Semeraro e le ragazzine di Gymnica di Arco. Le ritroveremo, quindi, domenica 18 agosto a Bressanone.

Una piazza davvero gremita, con oltre 1000 persone tra pubblico e residenti, ha applaudito la bellezza delle 25 candidate al titolo di Miss Sorriso Trentino Alto Adige. Le ragazze hanno sfilato in passerella alternando le varie esibizioni artistiche, con i loro abiti da sera e con il classico body Rocchetta. Le partecipanti sono arrivate a Folgaria, grazia alle qualificazioni ottenute durante le precedenti tappe di selezioni provinciali, che si sono disputate da maggio agli inizi di agosto. Madrina della serata è stata Gloria Comper, che ci ha rappresentato lo scorso anno con il titolo di Miss Sorriso alle Finali nazionali, qualificandosi tra le prime 60 ragazze più belle d’Italia. Molto applaudita anche la parte dedicata alla moda con le proposte dei due negozi Moda Sport e MR sport che hanno proposto alcune anticipazioni delle collezioni autunno inverno tra sci, trekking e tempo libero.

Ad avere la meglio, qualificandosi al primo posto è stata la mora e mediterranea diciottenne Izabella Lamallari, di Levico Terme, studentessa con la passione per il trucco, la moda e la recitazione. Vorrebbe studiare per diventare l’attrice e si augura che l’esperienza di Miss Italia le possa aprire strade artistiche.

La reginetta della serata, assieme alle altre ragazze che si sono già qualificate nelle precedenti Finali regionali formano la squadra delle nostre 9 Prefinaliste nazionali e ci rappresenteranno dal 26 al 29 agosto a Mestre tra le 200 finaliste nazionali.

Da li una ulteriore selezioni scremerà le ragazze da 200 alle 80 che saranno le protagoniste dello spettacolo televisivo che andrà in onda in diretta su Rai Uno il 6 settembre da Jesolo.

Per il Festival Talent Show si ringrazia: la Trentino marketing, concessionario Rotalnord per Nissan e lo spumante Trentino doc, Mas dei Chini.

Un grazie anche ai media partners della serata che dedicano sempre molto spazio alle nostre iniziative: Radio Italia anni 60, Trentino Tv, Rttr, Bazar e Trentino mese, Ladigetto.it, la Gazzetta delle Valli, Agenzia Giornalistica Opinione, il quotidiano l’Adige e il quotidiano il Trentino.

Ricordiamo che, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia quest’anno sarà ospitata per la sesta volta dall’Alto Adige e precisamente dalla suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa attesa occasione verrà eletta Miss Trentino Alto Adige, la ragazza più bella della nostra Regione e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

