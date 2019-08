soleo show * Miss Italia: « MISS MEZZANO È Nicole Marchi 24EnnE di Roncone studentessa universitaria – MISS MASCOTTE È Giada Angeli, 17ENNE di Levico Terme » (foto)

Dopo un anno di pausa, il 2 agosto alle ore 21.15, per la consueta festa degli uomini, si sono accesi i riflettori, grazie alla collaborazione del Comune e del Comitato Manifestazioni, sull’ultima selezione provinciale del Concorso Nazionale Miss Italia, ospitata nella bellissima Piazza di Mezzano, teatro di manifestazioni e spettacoli di livello. Mezzano, uno dei Borghi più belli d’Italia ha ospitato infatti una tappa del Concorso Nazionale Miss Italia, presentata come di consueto da Sonia Leonardi, Esclusivista Regionale del Concorso Miss Italia.

Il titolo in palio per le ragazze selezionate per la serata e che sono arrivate da tutta la Regione è stato Miss Mezzano, e la fortunata vincitrice oltre ad aggiudicarsi il lasciapassare per le Finali Regionali del Trentino Alto Adige, ha ricevuto anche un prezioso giioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Bellotto di Fiera di Primiero.

Durante la serata le Miss e le mascotte in gara, curate nell’hair look dallo staff del Salone Hair Fashion di Roberto di Mezzano, che da anni cura il look delle miss si sono divertite a proporre divertenti coreografie, giochi con il pubblico, sfilate in abito da sera e in colorati costumi da bagno.

Molto apprezzata sia dalle partecipanti ma anche dal pubblico la possibilità di partecipare alle sfilate fino all’età dei 30 anni. Quindi alzando il limite massimo dai 26 ai 30 anni sono aumentate le iscrizioni, dando così la possibiltà anche a ragazze non più adolescenti di mettersi in gioco.

Oltre a Miss Mezzano, è stata eletta anche Miss Mascotte, fascia minore dedicata alle ragazze minorenni non in età per gareggiare. Infatti ben 12 mascottine hanno sfilato davanti alla giuria, e ad avere la meglio è stata Giada Angeli, 17 anni studentessa di Levico Terme, appassionata di ginnastica artistica.

Ad avere la meglio sulle concorrenti in gara ed essere premiata dal Presidente di giuria Mario Orler, è stata la bionda Nicole Marchi 24 anni di Roncone, studentessa universitaria ed impiegata nell’azienda di famiglia con la passione per la moda e per il mondo dello spettacolo.

Miss Rocchetta è stata fasciata la ventenne Elisa Toller, studentessa univeristaria di Folgaria. Al terzo posto si è classificata Claudia Barelli, 20anni di Rovereto laureata in musical, con la passione per il canto e per la recitazione. Due parimeriti al quarto posto per la fascia Miss Be Much: Martina De Biasi 18 anni di Aldeno, pasticcera con l’ambizione di diventare dietologa e Veronica Beretta, studentessa 18enne di Riva del Garda. Al quinto posto troviamo Ylenia Danieli, 22 anni di Trento, segretaria ed insegnante di nuoto. Al sesto posto si è qualificata la ventinovenne Banana Rizzi Pepic di Bresimo, commessa con origini Serbe.

Le 6 ragazze fasciate a Mezzano, accederanno quindi di diritto alle Finali Regionali di agosto. La prima sarà proprio oggi, sabato 3 agosto a Fiera di Primiero. A seguire il 5 agosto a Gais, 7 agosto ad Andalo, l’11 a San Vigilio di Marebbe, il 13 agosto a Cles, il 16 agosto a Folgaria e il 18 agosto a Bressanone.

La finalissima Regionale per eleggere Miss Trentino Alto Adige anche quest’anno sarà ospitata per la sesta volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, e sostenuta anche da Sparkasse e da Internorm, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Sophie Krause e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia

La serata è stata promossa e seguita come sempre da tutti i media a cui va il nostro ringraziamento: l'Adige, il Trentino, Corriere del Trentino, Bazar e Trentino Mese, L'Adigetto.it, Rttr, Trentino Tv, La Gazzetta delle Valli, Agenzia giornalistica Opinione, la Voce del Trentino, e Radio Italia Anni 60.

