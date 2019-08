soleo show * Miss Italia: « MISS CINEMA TRENTINO ALTO ADIGE È Cecilia Bernardis, 18 anni di Riva del Garda studentessa appena maturata e pallavolista professionista » (foto)

Presso il Palacongressi di Andalo, grazie ad Andalo Vacanze, mercoledì 7 agosto alle ore 21.15, si è svolta la pirma Finale del Festival Talent Show e la terza finale regionale del Concorso Nazionale Miss Italia. Andalo Vacanze ospita la manifestazione da moltissimi anni e l’affluenza di pubblico alla serata non delude mai le aspettative, superando sempre le 1500 presenze tra turisti e residenti.

Il Festival Talent Show, condotto e ideato da Sonia Leonardi e dalla Soleoshow modelagency, è il format trentino che mira a valorizzare i giovani talenti nel settore della danza e della musica, desiderosi oltre che di farsi applaudire dal pubblico anche di avere la giusta visibilità che gratifica il loro percorso artistico. Sul palco si alterneranno quindi i semifinalisti che si sono aggiudicati questa opportunità e che tenteranno di vincere l’accesso alla finale. Molta varietà di artisti che vanno da esibizioni aeree ed acrobatiche, canto, a danza hip hop.

Tuttavia, la parte più attesa della serata è stato l’appuntamento con la bellezza e con la Finale Regionale per l’elezione di Miss Cinema Trentino Alto Adige.

Erano 33 le ragazze, provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio ai primi giorni di agosto e che curate nel look dal Salone Fascino di Rosanna Coser e nel make up da Olga Paris, hanno sfilato in passerella alternando le varie esibizioni artistiche e proponendo divertenti momenti in attesa di aggiudicarsi la corona di reginetta della serata.

La vincitrice del titolo di Miss Cinema, incoronata dal presidente di giuria Daniele Rigotti presidente di Andalo Gestione e Vice presidente di Andalo Vacanze, è stata la bellissima bionda Cecilia Bernardis, 18 anni di Riva del Garda, studentessa appena maturata e pallavolista professionista, con la passione per tutto ciò che è legato all’arte. Cecilia si era qualificata per le finali regionali con il titolo di Miss Blue Garden a Riva del Garda a fine luglio, e volerà direttamente alle prefinali nazionali di Mestre-Venezia dal 26 al 29 agosto assieme alle altre prefinaliste del TRENTINO ALTO ADIGE: Giulia Filippi eletta Miss Eleganza a Gais, Martina Filippi eletta Miss Miluna Trentino Alto Adige a Fiera di Primiero e Lauren Fioidiriso Miss Sudtirol eletta a Gais. Tenteranno poi la scalata verso la serata televisiva su rai uno il 6 settembre a cui accederanno solo 80 ragazze.

Durante la serata sì è valorizzato anche il kilometro zero con la presentazione delle creazioni fatte a mano dai giovani allievi del Cmc, futuri stilisti in erba.

Per la sezione talent hanno partecipato le allieve di ginnastica ritmica della Smile Sport Academy di Trento, che hanno proposto un pezzo coreografato da Sara Trucchi e da Chiara Burratidel loro saggio, la piccola Sofia Frioli con l’esibizione di danza classica, la cantante appena laureata in musical a Milano Claudia Barelli e il duo canoro Aurora e Christel.

Ad avere la meglio con un piazzamento a parimerito al primo posto sono state le allieve di Ginnastica Ritmica della Smile Sport Academy e la piccola Sofia. Si qualificano quindi per la Finalissima del Festival Talent Show.

La Soleoshow, agenzia organizzatrice di eventi, è riuscita a creare un evento unico nel suo genere, coinvolgendo le eccellenze della nostra provincia. Dai talentuosi giovani cantanti, passando dai gruppi di danza delle varie associazioni, per arrivate al grande talento dei nostri artigiani Trentini. Una valorizzazione a 360° del nostro territorio, e delle nostre risorse artistiche.

Un ottimo veicolo di promozione turistica, ma anche un’opportunità di lavoro per le numerose persone coinvolte nell’organizzazione e nel back stage, oltre ad essere un grande palco su cui potersi mettere in gioco e creare possibili occasioni lavorative.

Per il Festival Talent Show si ringrazia: Rotalnord concessionario Nissan, Frais Monde, la Trentino marketing, ladigetto.it, l’Adige, il Trentino, Rttr, Trentino tv, la Gazzetta delle Valli, Agenzia giornalistica Opinione e Radio Italia anni 60.

La finalissima Regionale per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata per la sesta volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione. Nel 2017 il tiolo fu di Alice Rachele Arlanch, che divenne poi Miss Italia.