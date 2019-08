SOLEO SHOW * Miss Italia in Trentino Alto Adige: « eletta MISS ORTISEI Eleonora Mezzanotte 23enne di Cinte Tesino, appena laureata e con il sogno di diventare presentatrice tv »

Ancora un grande successo, con un’affluenza come da aspettative, per l’appuntamento con la bellezza del Concorso Nazionale di Miss Italia, arrivato alla sua ottantesima edizione, svoltosi giovedì 1 agosto nella splendida regina della Val Gardena: Ortisei.

La serata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Turistica di Ortisei ed il Comune, e con la presenza di Rotalnord con Nissan Italia, Sparkasse ed Internorm, è stata presentata dalla carismatica ed elegante Sonia Leonardi, regista dell’evento e titolare dell’agenzia di moda SoleoShow Modelagency.

Il prestigioso Concorso, complice la bella e calda serata estiva, ha visto 1500 persone in piazza Sant Antonio a partire dalle ore 21.00. La tappa di Ortisei è sempre molto attesa sia dai residenti che dai numerosi turisti che scelgono di passare le loro vancaze estive nel cuore delle Dolomiti.

Sono state 18 le ragazze in gara, provenienti da tutta la Regione, tra i 18 e i 30 anni, che, curate nell’hair look dallo staff del salone Hair studio Gerlinde di Ortisei, si sono contese il titolo di MISS ORTISEI. Hanno aperto la serata coinvolgendo il pubblico della Val Gardena con una ritmata e coinvolgente coreografia di Raffaella Carrà, proseguendo con sfilate di moda in cui sono state presentate anche le creazioni stilistiche dei giovani del Centro Moda Canossa.

Molto apprezzato anche il momento del gioco con i più piccoli, offerto da Internorm, partner della serata, che si sono cimentati in una divertente ed imporvvisata sfilata.

La Val Gardena ed Ortisei hanno portato sempre fortuna alle nostre Miss, una fra tutte la splendida Claudia Andreatti, che vincendo il titolo di Miss Deborah Ortisei si classificò per le Finali Regionali per poi approdare alle finali Nazionali, dove venne eletta MISS ITALIA 2006, ed è quindi considerata una delle sfilate più gettonate dalle Miss iscritte al Concorso.

Ad avere la meglio sulle 18 concorrenti è stata la bellissima Eleonora Mezzanotte, 23 anni di Cinte Tesino, appena laureata e con il sogno di diventare una presentatrice tv. Eleonora aveva già partecipato in passato al Concorso, ma non essendo arrivata alla Finale Televisiva ha deciso di attendere qualche anno e di riprovarci. Miss Rocchetta è stata fasciata la mora diciannovenne studentessa Giulia Parini di Rovereto. Al terzo posto si è classificata Francesca Demattè, studentessa di economia, 19 anni di Tenna, con la passione per la ginnastica artistica. Miss Be much è Alice Vettorato, 19 anni di Bolzano, studentessa con la passione per ogni tipo di sport e per la moda. Al quinto posto troviamo Sara Filippi, 23 aani di Pergine Valsugana, impiegata amministrativa e al sesto posto si qualifica anche la bionda Miriam Ceol, 22 anni segretaria di Magrè sulla strada del Vino, anche lei con la passione per la moda.

Tutte sei le reginette classificate durante la serata, sono state bagnate dal brindisi dello spumante Inchino e parteciperanno alle Finali Regionali, che si concluderanno domenica 18 agosto nella meravigliosa Piazza Duomo di Bressanone dove si disputerà per il quinto anno consecutivo la Finalissima in cui verrà eletta Miss Trentino Alto Adige, titolo che nel 2017 fu vinto da Alice Rachele arlanch diventata poi Miss Italia.

Per i suoi 80 anni Miss Italia festeggia alla grande. Infatti il 6 settembre la serata finale in cui sarà eletta la nuova Miss Italia, sarà nuovamente trasmessa da Jesolo su Rai uno in prima serata e si preannuncia una serata davvero ricca di contentui e di ospiti importanti. Saranno 80 le ragazze che vedremo in Tv, e saranno selezionate tra le circa 200 ragazze, finaliste di tutte le Regioni Italiane, che arriverammo a Mestre e Venezia dal 26 al 29 agosto.

Quest’anno sono aumentate anche le località altoatesine che hanno ospitato una tappa del tour Miss Italia, conscie del grande ritorno mediatico e di interesse da parte dei turisti che riconoscono in Miss Italia un marchio nazionale, serio e consolidato: Belpiano (Val Venosta) Cortina sulla Strada del Vino, Ortisei, Gais (5 agosto), San Vigilio di Marebbe (11 agosto) e Bressanone (18 agosto).

Nella tappa del 5 agosto a Gais verrà eletta Miss Sudtirol, un titolo speciale con il quale la ragazza rappresenterà l’Alto Adige alle Finali Nazionali. Invitiamo quindi tutte le ragazze altoatsine di iscriversi e di partecipare a quesra sfilata.

Un sentito grazie anche ai media partners, della serata che dedicano sempre molto spazio alle nostre iniziative: Radio Nbc, Video Bz e Sdf, l’Adigetto.it, Lagazzettadellevalli.it, Trentino Tv ed AltoAdige tv, Rttr, Agenzia giornalistica opinione, il Corriere dell’Alto Adige, il quotidiano l’Adige e il quotidiano il Trentino e il quotidiano Alto Adige.

Prossimo e ultimo appuntamento con le tappe di selezione sarà oggi, 2 agosto a Mezzano di Primiero.

Da sabato 3 agosto inizieranno le finali regionali a fiera di Primiero.