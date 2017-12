Società Trento Funivie * Sci notturno: Apertura gran pista Rocce rosse ed eventi allo Snowpark per le vacanze natalizie

Un fine anno coi fiocchi: Sci notturno, apertura Gran Pista Rocce Rosse ed eventi allo Snowpark Monte Bondone! Un programma ricco di appuntamenti per le vacanze Natalizie sul Monte Bondone:

La Società Trento Funivie conferma l’appuntamento con lo sci notturno a partire dal 26 dicembre 2017, ogni martedì e giovedì sera, dalle 20.00 alle 22.30 con oltre 40 globi che rischiareranno la neve sulle piste Cordela, Diagonale Montesel, Lavaman e nello Snowpark Monte Bondone.

Grande novità di quest’anno è il raddoppio infrasettimanale: oltre all’ormai consueto appuntamento del giovedì sera, si potrà sciare in notturna anche ogni martedì sera, sempre dalle 20.00 alle 22.30.

Non solo sci, ma un vero e proprio evento con divertimento nel grande aprés ski all’aperto della piana di Vason a cura di Delfino Animazione. In occasione dell’apertura serale sarà possibile anche perfezionare la tecnica con le lezioni dei maestri di sci e noleggiare l’attrezzatura nei noleggi.

La Società comunica inoltre che, grazie alle temperature prettamente invernali che hanno consentito la produzione di neve programmata di ottima qualità, l’apertura della Gran Pista Rocce Rosse è prevista per sabato 30 dicembre 2017.

A fine anno si potrà quindi sciare anche sui quasi 4 km della Gran Pista, con i suoi 800 metri di dislivello, e la Skiarea Monte Bondone si presenterà agli sciatori nella sua veste migliore, con la totalità delle piste perfettamente innevate e fruibili sia da principianti che da esperti.

Sarà aperto anche lo Snowpark Monte Bondone che aspetta tutti i riders il 29 e 30 dicembre con il grande evento “Big Air Bag Days”, per provare evoluzioni spettacolari in tutta sicurezza con un morbido atterraggio.

Uno Snowpark completamente rinnovato, con un nuovo setup, nuove strutture, 5 nuovi terrazzamenti e 15 strutture aggiuntive, una nuova funslope per i principianti, la linea slopestyle ridisegnata e migliorata, le linee easy line e rail line con 8 strutture in sequenza ciascuna, aperto anche durante le serate in notturna del martedì e giovedì con una nuova illuminazione a led.