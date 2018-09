SOCIETÀ ITALIANA STUDIO ANOMALIE VASCOLARI – SISAV * VI CONGRESSO NAZIONALE: DAL 27 AL 29 SETTEMBRE 2018 SI TERRÀ A COMANO TERME PRESSO IL GRAND HOTEL TERME DI COMANO

Dal 27 al 29 settembre 2018 si terrà a Comano Terme presso il Grand Hotel Terme di Comano il VI Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Anomalie Vascolari (Sisav).

Tale importante evento è stato organizzato per la prima volta in Provincia di Trento grazie alla collaborazione scientifica e organizzativa dell’Istituto di genetica medica Magi che ha la propria sede a Rovereto e in particolare del suo Presidente, il dottor Matteo Bertelli che ha fortemente voluto portare in Trentino un appuntamento scientifico che è diventato un punto di riferimento per la comunità scientifica, per gli operatori professionali, medici e non medici, che si dedicano alla ricerca, alla diagnosi e alla cura delle anomalie vascolari.

Il VI Congresso Nazionale vedrà sul palco dell’Auditorium delle Terme di Comano oltre 120 relatori nazionali e internazionali che illustreranno i propri lavori, parteciperanno a tavole rotonde e saranno protagonisti di momenti di confronto e dibattito sul tema delle anomalie vascolari.

Tra i principali relatori, molti dei quali di fama internazionale, vi sono Raul Mattassi , Ospedale Humanitas Mater Domini; Sandro Michelini, Ospedale San Giovanni Battista; Matteo Bertelli, Istituto di genetica medica Magi; Liborio Stuppia, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara; Tommaso Beccari, Università degli Studi di Perugia; Francesca Manunza, Genova; Ezio Fulcheri, Genova; Veronica Kinsler, London, UK; Leo Schultze Kool, Nimega NL; Pietro Dalmonte, Genova; Maya El Hachem, Roma; Daniela Cavalca, Brescia; Corrado Occella, Genova; Paolo Alia (Ila), Milano; Silvana Scionti (Fondazione Alessandra Bisceglia – W Ale Onlus) Roma; Francesco Stillo, Roma.

Gli atti del congresso (relazioni ed abstract) saranno disponibili all’apertura dei lavori fino ad esaurimento; il programma completo del congresso è consultabile sul sito web: http://www.sisav.eu/sisav/