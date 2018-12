Soccorso Alpino – Trentino * Val Brenta (Mavignola): « ragazzo veneto 24enne si infortuna durante un’escursione, ricoverato con trauma alla spalla »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Gli uomini del Soccorso alpino sono intervenuti nel pomeriggio in soccorso a un ragazzo veneto del 1994 infortunatosi durante un’escursione. Dopo aver scalato una cascata di ghiaccio il ragazzo stava rientrando sul sentiero 323 in Val Brenta insieme a quattro amici quando è scivolato procurandosi un trauma alla spalla. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata verso le 14.30.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso alpino ha inviato sul posto una squadra di terra composta da quattro uomini che hanno provveduto a stabilizzare il ferito e trasportarlo con la barella portantina fino alla strada forestale. Da lì un’ambulanza lo ha portato all’ospedale di Tione per gli accertamenti medici.