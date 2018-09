SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * RECUPERATO UN BASE JUMPER LANCIATOSI DALLA PAGANELLA, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE DI TRENTO CON POLITRAUMI

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento per il recupero di un base jumper lanciatosi dalla Paganella: elitrasportato all’ospedale di Trento con politraumi

Questa mattina intorno alle 11.30 è scattato l’allarme per un base jumper straniero che dopo essersi lanciato dalla cima della Paganella non è mai arrivato nel punto di atterraggio prestabilito. A chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 sono stati i suoi compagni di lancio non vedendolo arrivare.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Centrale ha chiesto l’intervento dell’elicottero, il quale ha effettuato un sorvolo nell’area della traiettoria di volo del base jumper e grazie alle indicazioni di uno dei compagni è riuscito a individuarlo a una quota di circa 1100 m., finito in mezzo agli alberi dopo aver aperto il paracadute.

Sul posto sono stati verricellati il medico, l’infermiere e il tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure mediche al ferito per poi spinalizzarlo e verricellarlo a bordo dell’elicottero per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Foto di Marco Lazzeri