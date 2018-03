SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * RECUPERATI IERI NOTTE QUATTRO RAGAZZI ALTOATESINI RIMASTI INCRODATI SULLA VIA “BELLEZZA VENERE ” (LOCALITÀ OLTRA – DRO)

Recuperati ieri notte quattro ragazzi altoatesini rimasti incrodati sulla via “La bellezza della Venere” (località Oltra – Dro).

È terminato alle 23 circa di ieri un intervento che ha visto impegnati gli uomini del Soccorso alpino nel recupero di un gruppo di quattro ventenni altoatesini, tre ragazzi e una ragazza.

La comitiva si trovava in parete e non era più in grado né di scendere né di salire. Alle 19, con il sopraggiungere del buio, hanno lanciato l’allarme.

Il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso alpino del Trentino ha fatto intervenire una squadra di terra, la quale ha raggiunto i quattro giovani da sopra e li ha aiutati ad arrivare, illesi, in fondo alla parete con delle calate di corda per circa 260 m.