SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * RAGAZZA 17 ENNE CADE DALLA VIA NORMALE DI CIMA TOSA NEL GRUPPO DOLOMITI DI BRENTA, SOCCORSA CON L’ELICOTTERO HA RIPORTATO POLITRAUMI

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento sulla via Normale di Cima Tosa nel gruppo Dolomiti di Brenta.

Una ragazza trentina del 2001 è precipitata su dei balzi di roccia per circa 20 metri mentre stava scendendo dalla via Normale di Cima Tosa in compagnia di un gruppo di persone, procurandosi dei politraumi.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 12.15 di oggi.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha portato sulla ferita l’equipe medica.

A causa di un peggioramento delle condizioni meteo e della presenza di nebbia fitta, si è reso necessario l’intervento della squadra di terra del Soccorso Alpino per trasportare la ragazza con la barella portantina in un luogo dove potesse essere recuperata dall’elicottero.

Le operazioni si sono concluse verso le 14.30 quando, raggiunto il sentiero in una zona più aperta, è stato possibile verricellare la ragazza sull’elicottero per trasportarla all’ospedale Santa Chiara.