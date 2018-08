SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * PROSEGUONO LE RICERCHE DEL TURISTA 76ENNE DISPERSO DA IERI SUL MONTE VEDERNA (IMÈR – PRIMIERO)

L’uomo, un turista di 76 anni, è uscito nella mattinata di ieri per fare un’escursione sul Monte Vederna partendo dalla località Cappuccetto Rosso (Imèr).

La moglie, non vedendolo rientrare, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 19.40 di ieri sera. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino ha subito organizzato le ricerche chiedendo l’intervento dell’elicottero per effettuare un primo sorvolo e per trasportare in quota il personale di terra del Soccorso Alpino.

Gli uomini hanno perlustrato a piedi i sentieri che portano dalla cima del Monte – meta dell’escursionista – a valle senza ottenere nessun risultato. Le squadre sono rientrate verso le 22.30 mentre le ricerche sono proseguite fino a tarda notte con i droni dei Vigili del Fuoco e con il supporto degli uomini del Soccorso Alpino.

Alle prime luci di questa mattina le operazioni sono riprese con il coinvolgimento del personale dell’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Arrivate sul posto anche le unità cinofile del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e della Scuola Provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe. Attualmente i soccorritori stanno perlustrando nuovamente i sentieri che portano sul Monte Vederna.