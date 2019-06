(leggi le altre news di Opinione) SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO QUESTA NOTTE PER RICERCA PERSONA IN VAL DI NON: « UN UOMO ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE DI TRENTO » Intervento questa notte per ricerca persona in Val di Non: un uomo elitrasportato all’ospedale di Trento. Si sono concluse alle 7.30 di questa mattina le operazioni di ricerca di un uomo del 1976 del comune di Predaia. L’uomo è stato trovato in vita nelle acque del Noce sotto la frazione di Segno (comune di Predaia) nei pressi della diga di Mollaro ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino è stata attivata verso le 2 di questa notte. Hanno partecipato alle ricerche 5 squadre di terra, 3 unità cinofile del Soccorso Alpino, le unità cinofile della Scuola Provinciale Cani da Ricerca e da Catastrofe e i Vigili del Fuoco di Taio. Le indagini hanno consentito di concentrare le ricerche nella zona boschiva al di sotto della frazione di Segno, un’area particolarmente impervia caratterizzata da una forra lungo il corso del fiume Noce con salti di roccia importanti. I soccorritori si sono concentrati nella perlustrazione dei sentieri mentre i vigili del fuoco hanno ispezionato il fiume con dei gommoni. L’uomo è stato individuato in acqua verso le 6.30. Il coordinatore delle operazioni di soccorso ha fatto intervenire l’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. Dopo i primi accertamenti medici, l’uomo è stato verricellato a bordo del velivolo e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. (leggi le altre news di Opinione)

