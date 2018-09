SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO QUESTA NOTTE IN CIMA D’ASTA SUL LAGORAI: FERITO UN TEDESCO 38ENNE

Intervento questa notte in Cima d’Asta sul Lagorai. L’area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino è intervenuta questa notte per soccorrere un escursionista tedesco del 1980 con un trauma all’arto inferiore. L’uomo, in compagnia di amici, stava percorrendo il sentiero 327 che scende da Cima D’Asta sul Lagorai quando è scivolato ferendosi alla gamba a una quota di circa 2200 m.

L’allarme al Numero Unico per le Emergenze è stato lanciato verso le 22.30 dai compagni che sono dovuti scendere per trovare copertura telefonica.

Sul posto sono arrivate le squadre di terra del Soccorso Alpino.

Dopo aver prestato le prime cure all’escursionista, i soccorritori lo hanno trasportato a spalla con la barella portantina fino a malga Sorgazza.

Successivamente l’ambulanza lo ha portato all’ospedale di Borgo Valsugana. Le operazioni si sono concluse verso le 2 di questa notte.