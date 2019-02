Soccorso Alpino – Trentino * « Intervento per valanga sulla strada del passo Sella sotto la parete Piz Ciavazes, non sono state direttamente coinvolte persone »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Intervento per valanga sulla strada del passo Sella. Gli uomini dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino Trentino sono intervenuti questa mattina a seguito di una valanga staccatasi sotto la parete del Piz Ciavazes.

Fortunatamente non sono state direttamente coinvolte persone, ma la valanga ha invaso la strada del Passo Sella e ha bloccato in auto alcuni turisti russi. I soccorritori, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto a piedi le persone in difficoltà e le hanno accompagnate a valle, incolumi.

In seguito alle ultime abbondanti nevicate il pericolo valanghe su tutto il territorio provinciale va dal grado di pericolo 3-marcato al grado 4-forte.

Il Soccorso Alpino -Servizio Provinciale Trentino raccomanda massima prudenza e attenzione e vi ricorda di consultare sempre l’apposito bollettino, disponibile sul portale di Meteotrentino.