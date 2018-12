(leggi le altre news di Opinione) Soccorso Alpino -Trentino: « INTERVENTO PER un cacciatore scivolato nel bosco in Val di Non, L’incidente è avvenuto nei boschi tra Livo e Cis » Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:



Soccorso un cacciatore scivolato nel bosco in Val di Non. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nei boschi tra Livo e Cis in Val di Non. Un cacciatore di Varollo (comune di Livo) del 1965 stava rientrando da una battuta di caccia quando in una zona boschiva particolarmente impervia è scivolato ed è caduto procurandosi dei traumi alla testa e agli arti inferiori. I compagni che erano con lui hanno immediatamente chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 17.50. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto una squadra di terra composta da 6 soccorritori. Il ferito è stato stabilizzato dall’equipe medica e spinalizzato. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Livo, che hanno disboscato l’area, è stato possibile allestire una sosta di ancoraggio e calare la barella portantina per circa 100 metri, fino alla strada forestale sottostante, dove l’ambulanza ha prelevato il paziente e lo ha portato all’elicottero, atterrato nel frattempo al campo sportivo di Livo. Il cacciatore è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. (leggi le altre news di Opinione)

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-12-29 21:48:44 2018-12-29 21:48:44 Soccorso Alpino -Trentino: « INTERVENTO PER un cacciatore scivolato nel bosco in Val di Non, L’incidente è avvenuto nei boschi tra Livo e Cis »