SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO PER UN BIKER STRANIERO SULLA PISTA ‘ HUSTLE & ‘ FLOW IN PAGANELLA A 1.600 METRI

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento di soccorso per un biker straniero sulla pista Hustle & Flow in Paganella.

Il biker stava percorrendo la pista Hustle & Flow in Paganella quando a una quota di circa 1.600 m. ha perso il controllo della sua mountain bike ed è volato per alcuni metri, perdendo coscienza. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 18.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino ha richiesto l’intervento dell’elicottero che ha portato sul posto l’equipe medica. Dopo essere stato spinalizzato, il biker è stato portato con la barella portantina dal personale del Soccorso Alpino fino a Pian Dosson dove l’elicottero lo ha prelevato per il trasporto in ospedale al Santa Chiara di Trento.