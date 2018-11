SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO NOTTURNO IN VAL BONETA (ZIANO DI FIEMME) PER UN BIKER IN DIFFICOLTÀ

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento notturno in Val Boneta (Ziano di Fiemme). L’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino è intervenuta ieri sera in aiuto a un biker in difficoltà per il sopraggiungere del buio. L’uomo, di Panchià, era uscito in mountain bike sui sentieri che dalla zona del monte Agnello portano a Ziano di Fiemme lungo la Val Boneta, area interessata dal maltempo delle scorse settimane.

Anche a causa delle numerose piante trovate sul percorso, il biker si è attardato e con l’arrivo del buio ha preferito chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112. La chiamata è arrivata verso le 18.30.

Una squadra di terra dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino è riuscita a raggiungere l’uomo utilizzando prima i quod e poi proseguendo per un tratto a piedi. Il biker, incolume, è stato quindi accompagnato a piedi fino a Ziano di Fiemme.

Alle operazioni di soccorso – che si sono concluse verso le 21.45 – hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco di Ziano di Fiemme e di Panchià, fondamentali per liberare il sentiero dagli alberi caduti dal maltempo.