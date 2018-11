Soccorso Alpino – Trentino * ” Intervento in notturna sulle Pale di San Martino, Recuperati illesi due escursionisti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento in notturna sulle Pale di San Martino. Recuperati illesi due escursionisti

Questa notte due escursionisti veneti in difficoltà sono stati soccorsi nei pressi di passo Bettega sulle Pale di San Martino. I due ragazzi, del 1991 e del 1994, stavano rientrando dopo aver affrontato la ferrata Bolver Lugli quando si sono bloccati sul sentiero a causa del freddo, del terreno ghiacciato e del sopraggiungere del buio. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 18 di ieri sera.

Ad intervenire una squadra di terra composta da quattro uomini dell’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino che ha raggiunto a piedi i due escursionisti, illesi ma infreddoliti. Per recuperarli e accompagnarli fino alla funivia della Rosetta – aperta in via straordinaria per agevolare l’operazione di soccorso – sono state necessarie delle manovre di corda. L’intervento si è concluso alle ore 1.30.

Si ringrazia la Società che gestisce l’impianto di risalita per la sostanziale collaborazione.