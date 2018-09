SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO PER UN POLACCO PRECIPITATO IN FALESIA ALLA GOLA DI TOBLINO (SARCHE), ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE CON POLITRAUMI

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento di soccorso per un uomo precipitato in falesia alla Gola di Toblino (Sarche): elitrasportato all’ospedale con politraumi.

L’uomo, un polacco del 1977, stava arrampicando in falesia in compagnia di amici. Prima di riuscire a mettersi in sicurezza agganciandosi al terzo rinvio ha perso l’appiglio ed è precipitato per una decina di metri fino a terra, alla base della parete. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 17.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha trasportato sul posto l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso.

Dopo le prime cure mediche, il ferito è stato spinalizzato e portato fino a Sarche, dove l’elicottero lo ha prelevato per portarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento.