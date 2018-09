SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO PER UN BIKER PRECIPITATO IN UN DIRUPO IN VALSUGANA, ELITRASPORTATO IN OSPEDALE CON POLITRAUMI

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento di soccorso per un biker precipitato in un dirupo in Valsugana: elitrasportato in ospedale con politraumi.

L’uomo, un perginese, stava percorrendo insieme a un compagno un sentiero nel bosco nella zona di località Porchera (Telve di Sopra, in Valsugana).

I due stavano accompagnando la bici a piedi poiché il sentiero era particolarmente impervio quando uno dei due è scivolato precipitando in un dirupo per più di 100 metri. L’amico ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze verso le 14.15.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto l’equipe medica e, in una seconda rotazione, due uomini del personale di terra per dare supporto nelle operazioni di recupero del ferito.

Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, il ferito è stato caricato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.