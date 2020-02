SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INCIDENTE MORTALE IN PAGANELLA – FERRATA DELLE AQUILE: « 33ENNE PRECIPITA PER 300 METRI LUNGO UN CANALONE GHIACCIATO »

È stata elitrasportata alla camera mortuaria di Zambana vecchia la salma dell’escursionista che ha perso la vita oggi sulla Paganella. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, di origine romana e residente a Bressanone del 1987, si trovava al punto di attacco della Ferrata delle Aquile quando, ancora prima di cominciare il percorso attrezzato vero e proprio, ha perso l’equilibrio precipitando per circa 300 metri lungo un canalone ghiacciato. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato dai compagni di escursione verso le 12.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero. L’uomo è stato individuato alla base del canalone che precede l’attacco della Ferrata delle Aquile. Sul posto è stato verricellato il Tecnico di Elisoccorso con il medico, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Una volta ottenuto il nulla osta delle autorità, la salma è stata ricomposta e verricellata a bordo dell’elicottero per essere trasferita alla camera mortuaria di Zambana vecchia.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raccomanda di prestare la massima attenzione a chi intende intraprendere la ferrata delle Aquile anche in inverno. Nonostante le temperature miti che si sono registrate in questo periodo nel fondovalle, ricordiamo che in quota ci troviamo di fronte a un ambiente tipicamente invernale, dove sono presenti tratti di terreno ghiacciati e quindi particolarmente insidiosi.

