SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * DUE INTERVENTI PER IL RECUPERO DI DUE PARAPENDII IN VAL DI FASSA (COL RODELLA)

Nel pomeriggio gli uomini dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino sono intervenuti per soccorrere due parapendii nella zona del Col Rodella.

Per uno di loro un atterraggio sbagliato sugli alberi nei pressi dell’impianto di risalita di Campitello di Fassa. Gli uomini del Soccorso Alpino giunti sul posto hanno provveduto a portare a terra l’uomo, illeso, e a recuperare la vela.

Nel secondo caso in pilota ha perso il controllo della vela precipitando al suolo del decollo a una quota di 2000 m. L’uomo, che ha riportato dei politraumi, è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

In mattinata intervento di soccorso anche per l’Area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino nella zona tra Brusago e il rifugio Tonini per aiutare un uomo scivolato mentre cercava funghi con la nipote. Il fungaiolo è stato raggiunto dagli uomini di terra, trasportato con la barella portantina fino alla strada forestale e poi consegnato all’ambulanza.