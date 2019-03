Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino * « Intervento notturno a Folgarida (Val di Sole) In aiuto a una ragazza in stato interessante »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino – Intervento notturno a Folgarida (Val di Sole). L’Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino è intervenuta questa notte in aiuto a una ragazza in stato interessante.

La donna, una turista romana del 1982, stava soggiornando con il compagno in un rifugio d’alta quota in località Malghet aut (Folgarida, Val di Sole), quando ha cominciato ad accusare dei dolori. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le ore 1.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino ha attivato una squadra di terra che ha accompagnato il personale sanitario da Folgarida fino allo Chalet lungo le piste, con la motoslitta.

Dopo le prime cure sanitarie, la donna è stata imbarellata e accompagnata in motoslitta fino a Folgarida, dove è stata consegnata all’ambulanza per il trasporto all’ospedale di Cles.