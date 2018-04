SOCCORSO ALPINO – SERVIZIO PROVINCIALE TRENTINO * BIVACCO VIGOLANA: RECUPERO DI DIECI RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino.Si sta svolgendo in queste ore l’intervento di recupero da parte degli uomini del Soccorso Alpino del Trentino di un gruppo di dieci ragazzi in difficoltà per le partic olari condizioni ambientali al Bivacco Vigolana.

I dieci – studenti dell’Università di Trento tra i 25 e i 30 anni e di varia provenienza – erano saliti al bivacco nel pomeriggio di ieri, sabato 28 aprile, per trascorrervi la notte. La forte presenza di ghiaccio e neve sul posto li ha portati a chiedere aiuto, poiché non tutti disponevano di attrezzatura adeguata.

La chiamata al Numero Unico di Emergenza è arrivata intorno alle 20.45. Visto il sopraggiungere del buio, il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino, in accordo con le squadre di competenza e il nucleo elicotteri, ha organizzato le operazioni di soccorso per questa mattina alle prime luci dell’alba, dopo essersi assicurato che i ragazzi potessero trascorrere la notte nel bivacco.

Questa mattina, alle 6.30, 7 tecnici del Soccorso Alpino sono stati elitrasportati sul posto per accompagnare a valle i ragazzi a piedi. Le operazioni sono ancora in fase di svolgimento.