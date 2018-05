SKYTV.IT * L’INCORONAZIONE DI ELISABETTA II: SABATO 26 MAGGIO L’ESCLUSIVO DOCUMENTARIO PRODOTTO DALLA BBC

Il 2 giugno 1953 la giovanissima Elizabeth Alexandra Mary Windsor veniva incoronata Elisabetta II, regina del Regno Unito. In prima tv su Sky Uno HD sabato 26 maggio alle 21.15, andrà in onda L’Inconorazione di Elisabetta II, esclusivo documentario prodotto da Bbc e FremantleMedia International che racconta, per la prima volta, gli eventi di quel giorno da un punto di vista inedito quanto esclusivo, quello di Sua Maestà la regina.

In occasione del 65esimo anniversario della sua incoronazione, all’epoca coperta da 2mila giornalisti e oltre 500 fotografi provenienti da 92 nazioni, Sua Maestà la regina del Regno Unito Elisabetta II ha aperto le porte di Buckingham Palace alle telecamere della Bbc per condividere – non senza ironia – per la prima volta i ricordi di quella giornata e i 16 lunghi mesi di preparazione.

La trasmissione della cerimonia sulla Bbc fu, all’epoca, un momento storico, essendo di fatto per molte persone il primo evento mai visto in televisione: 27 milioni di persone nel Regno Unito, sui 50 milioni stimati, si sintonizzarono quel giorno sul canale della tv di Stato inglese per vedere la cerimonia, mentre 11 milioni la seguirono in radio.

Nel documentario, di fronte a filmati inediti della cerimonia, la regina ricorda il giorno in cui il peso della corona di Sant’Edoardo e le speranze di un Paese devastato dalla guerra ricaddero sulle sue spalle: un regno intero si affidò a una regina di 27 anni per essere guidato in una nuova era. Si approfondisce inoltre il ruolo e il significato simbolico dei Gioielli della Corona nella secolare cerimonia di incoronazione.

Questi oggetti di straordinaria bellezza, inoltre, vengono mostrati in alta definizione come non sono mai stati filmati prima. Attraverso la storia dei Gioielli, le testimonianze di chi era presente e i ricordi della regina, L’Inconorazione di Elisabetta II, racconterà dall’interno la storia di questa storica, secolare cerimonia.

A intervistare la regina sarà Alastair Bruce, commentatore ufficiale degli eventi religiosi e di Palazzo Reale per Sky News, insignito del grado di Ufficiale dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico (Obe). Esperto della cerimonia di incoronazione, insieme a Sua Maestà ha visionato rari filmati di repertorio e ha raccolto delle osservazioni incredibilmente dettagliate dalla diretta voce della regina.