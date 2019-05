SKY TG24 * “TRIBÙ – EUROPA 19”: « MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI IN STUDIO VENERDÌ 24 MAGGIO »

Serata speciale per la puntata conclusiva di “Tribù – Europa 19”, l’approfondimento di Sky TG24, condotto da Fabio Vitale che racconta l’Italia che si avvicina alle Elezioni Europee, in onda domani, venerdì 24 maggio eccezionalmente alle 20.00. A pochissime ore dalla conclusione della campagna elettorale, saranno ospiti in diretta il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Il programma, caratterizzato da un botta e risposta dinamico fuori e dentro lo studio, vedrà anche la partecipazione di studenti Erasmus e giovani ricercatori italiani, per raccontare l’Europa che vorrebbero, e avrà uno spazio dedicato ai social, con i video e i post più interessanti e le domande dei telespettatori di Sky TG24.