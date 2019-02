Sky TG24 * CONFRONTO TV TRA I CANDIDATI ALLE PRIMARIE DEL PD: « GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO ospiti GIACHETTI, MARTINA E ZINGARETTI »

)

A cura di redazione Opinione





Giovedì 28 febbraio alle 13 Sky TG24 ospiterà l’unico Confronto fra i candidati alla segreteria del Partito Democratico. Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti si confronteranno negli studi Sky di Roma. L’appuntamento sarà condotto da Fabio Vitale e sarà trasmesso in diretta sui canali 100 e 500 di Sky e, visibile a tutti, sul canale 50 del digitale terrestre. Il Confronto sarà poi nuovamente proposto sugli stessi canali anche alle 20.30.

Le regole

Gli aspiranti al ruolo di segretario del Partito Democratico si disporranno in studio a Roma secondo un ordine definito per sorteggio. Da sinistra a destra siederanno: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Il Confronto avrà il format caratteristico dei confronti ospitati da Sky: risposte scandite da un countdown (un minuto al massimo), medesime possibilità di replica per tutti (quattro da 30 secondi ciascuna), domande incrociate tra i candidati, un appello finale. Sempre tramite sorteggio, è stata definita anche le modalità delle domande incrociate: Martina porrà una domanda a Giachetti, Giachetti a Zingaretti e Zingaretti a Martina. Il regolamento è stato condiviso in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky TG24.

Su internet

Il Confronto, sarà visibile anche in streaming su sull’App TG24 e sul sito skytg24.it. Il dibattito attorno ai temi trattati nel Confronto si estenderà anche ai canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24: fb.com/SkyTG24, twitter.com/SkyTG24, instagram.com/skytg24hd/, dove sarà possibile seguire e commentare in tempo reale attraverso l’hashtag #ConfrontoSkyTG24.

Sky TG24 si conferma così la casa dei Confronti, con un format che da anni si caratterizza per l’utilizzo di regole certe e condivise e domande chiare e uguali per tutti, focalizzato unicamente sui contenuti.