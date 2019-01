Sky * OSCAR® NOMINATION 2019: « le nomination in diretta su Sky Cinema 1, Martedì 22 gennaio dalle 14.15 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





A poco più di un mese dalla Notte degli Oscar® 2019, è tempo di scoprire quali sono le nomination: l’annuncio dei candidati ai prossimi Academy Awards® sarà trasmesso in diretta su Sky Cinema Uno, martedì 22 gennaio dalle 14.15, dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles. Nello studio di Cinepop, sarà Francesco Castelnuovo, in compagnia di Elena Di Cioccio e del Cinemaniaco Gianni Canova, a presentare l’appuntamento che svelerà tutte le candidature alle ambite statuette.

La cerimonia di premiazione della 91ª edizione degli Academy Awards® sarà in onda in diretta e in esclusiva su Sky, domenica 24 febbraio dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar®, il canale interamente dedicato ai film premiati che si accenderà sul canale 304 da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo, con oltre 90 film in programmazione sul canale e con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.