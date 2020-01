SKY ARTE * “ GIULIO ANDREOTTI – IL CINEMA VISTO DA VICINO E LA POLITICA DEL CINEMA “: « MARTEDÌ 14 GENNAIO DUE FILM DIRETTI DA TATTI SANGUINETI »

Cento anni dalla nascita di Giulio Andreotti, Sky Arte propone due film diretti da Tatti Sanguineti: Giulio Andreotti – Il cinema visto da vicino e Giulio Andreotti – La politica del cinema in onda martedì 14 gennaio rispettivamente alle 21.15 e alle 22.55.

Incentrati su Giulio Andreotti e sul suo legame con il cinema, raccontano il periodo compreso fra il 1947 e il 1953, quando Andreotti era Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo spettacolo. Furono molte le iniziative intraprese dal politico per dare nuovo impulso all’arte cinematografica: dal salvataggio dell’Istituto Luce e del suo archivio alla legge di sostegno sul cinema, dalla restituzione al Lido della Mostra del Cinema di Venezia alla rinascita di un cinegiornale nazionale, la Settimana Incom.

Le due pellicole danno voce allo stesso Andreotti che, fra il 2003 e il 2005, si sottopose alla più lunga e minuziosa intervista di sempre, rispondendo alle domande di Sanguineti e scavando nei ricordi un’epoca lontana ma ancora vivida nella sua mente. I due film sono frutto di decine di incontri e di ore di intervista con Andreotti. La prima parte è incentrata sulla censura, sul rapporto ‘preventivo’ tra un giovane sottosegretario e la sua passione vista da vicino. La seconda parte illustra questa passione retrospettivamente, con Andreotti a contemplarla da lontano, anche se con lo stesso sguardo.

In particolare Andreotti si concentra sul tema della censura cinematografica, focalizzando dettagli remoti e analizzando documenti, sequenze, spezzoni e tagli. I due film attingono da filmati e fotografie, che illustrano avvenimenti vissuti da Andreotti in quel periodo.

GIULIO ANDREOTTI – IL CINEMA VISTO DA VICINO e GIULIO ANDREOTTI – LA POLITICA DEL CINEMA sono film diretti da Tatti Sanguineti, produzione Istituto Luce Cinecittà in onda martedì 14 gennaio alle 21.15 e alle 22.55 su Sky Arte e in streaming su NOW TV