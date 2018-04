SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * ” SPOSTARE RISORSE DESTINATE ALLE OPERE PUBBLICHE VERSO LA SICUREZZA SEMBRA UNO STRATAGEMMA RETORICO “

Togliere soldi ad altre opere pubbliche? Nel prossimo consiglio Circoscrizionale il Presidente e la maggioranza del centrosinistra presenteranno una mozione sulla sicurezza, è evidentemente che in città le politiche messe in campo dalla stessa maggioranza di centrosinistra non sono state fino ad ora sufficienti (sono state spesso solo di facciata e inutili come l’approvazione del Daspo urbano) ma mi pare che l’idea di spostare risorse destinate alle opere pubbliche verso la sicurezza sia, più che proposta concreta, uno stratagemma retorico.

Una buona amministrazione nel suo progetto di città dovrebbe trovare le risorse per der entrambe le cose. Come scrivo da anni da sola la repressione non basta, va benissimo la nuova taskforce di forze dell’ordine ma c è anche un’ altra idea di città da coltivare, cosa che per ora questa maggioranza non è riuscita a mettere in campo. Serve una maggior “cura sociale” per esempio per combattere lo spaccio, un maggior lavoro di prevenzione sul consumo di stupefacenti che è trasversale e pericolosamente in aumento.

Jacopo Zannini

Sinistra Italiana

Consigliere Circoscrizionale Centro Storico Piedicastello