Sindacato Ugl * medici di famiglia e guardie mediche: « Bene le battaglie che la Lega trentina ha condotto in ambito Sanitario e non solo »

Sindacato Ugl : Bene le battaglie che la Lega trentina ha condotto in ambito Sanitario e non solo .

Così il Segretario confederale Ugl della provincia di Trento, Bruno Nicola, esprime fiducia per il lavoro svolto in questi mesi dalla Lega in provincia di Trento.

Ripristinare un clima di serenità e di sano confronto tra alcuni sindacati (usati dalla politica non vincente in queste ultime elezioni) e quello della Lega, primo partito in Trentino… è fondamentale. Solo attraverso il dialogo potrà essere concretizzata la tutela dei diritti per lavoratori e garantire servizi per i cittadini.

Ugl trentina boccia lo sciopero indetto da parte di qualche sigla sindacale per il 31 gennaio ed il 1 febbraio dei medici di famiglia e delle guardie mediche, ma a mio giudizio un pretesto di alcuni sindacati per attaccare e degradare la politica provinciale e nazionale, voluta e votata democraticamente dai cittadini.

Alcuni sindacati discordano la verità dai fatti, noi sindacato Ugl seguiamo e ci battiamo per queste verità.