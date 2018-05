SINDACATO POLIZIA – COISP TN-AA * SABOTAGGI FERROVIE BRENNERO E VALSUGANA: ” RIPUDIAMO LA GUERRA SIA COMBATTUTA IN ALTRI TEMPI DA EROI OD OGGI DA VILI TERRORISTI “

Sabotaggi sulla ferrovia del Brennero e su quella della Valsugana. Come noto ci sono stati due episodi di danneggiamenti sulla linea ferroviaria del Brennero e su quella della Valsugana avvenuti nelle prime ore del mattino di oggi, primo giorno dell’Adunata; all’altezza di Lavis un pozzetto dove sono alloggiate apparecchiature di monitoraggio della distanza tra convogli è stato dato alle fiamme con del liquido infiammabile, presumibilmente attorno alle 3.30 del mattino.

Poco dopo sono arrivate segnalazioni di anomalie nei sensori paramassi della galleria Albi di Civezzano sulla linea ferroviaria della Valsugana. Anche in questo caso le apparecchiature sono state manomesse da ignoti.

Tutto questo nonostante gli inumani sforzi richiesti in questi giorni alle Forze dell’Ordine.

Come cittadino, e personalmente ritengo, a maggior ragione, come appartenente alle Forze dell’Ordine non posso che manifestare che la piena solidarietà verso l’Associazione Nazionale Alpini, ente che nel corso di lunghi anni si è dimostrata per solerzia, impegno e continuità, vicina alle persone bisognose. Per assistere la comunità in caso di calamità naturali o di ogni altra natura e per la costante attività di assistenza e promozione della solidarietà sul territorio.

Forse è impossibile trasmettere questi valori a quei soggetti che orgogliosi della propria ventennale impunità, non duvuta certo a scarso impegno investigativo ma ad imperscrutabili ragioni e convinti delle loro idee malsane continuano a spadroneggiare quasi indisturbati per il nostro amato Trentino.

Agli stessi ricordo comunque, se si degneranno di leggere le mie modeste parole, che la prima Adunata Nazionale degli Alpini si è svolta tra il 5 ed il 7 settembre del 1920 sul monte Ortigara con la gioia che in tutti i cuori aveva portato la fine della terribile gande guerra.

Io ed i miei colleghi, come del resto la nostra meravigliosa Costituzione ripudiamo la guerra sia essa stata combattuta in altri tempi da eroi od oggi da vili terroristi.

