SINDACATO POLIZIA COISP – PAOLI * ESERCITO IN CITTÀ A TRENTO: ” INGOMBRANTE PRESENZA MILITARE INUTILE E INNATURALE IN UNO STATO DEMOCRATICO IN TEMPO DI PACE “

in attività più specifiche, di prevenzione e repressione. Ma a Trento, di obiettivi così purtroppo o per fortuna non ce ne sono. Ecco allora che la presenza di una camionetta dell’Esercito che ricordiamo deve essere comunque “scortata” da un equipaggio della Polizia o dei Carabinieri non ha nessun ritorno in termini di efficacia, perché i militari comunque, non possono svolgere le attività peculiari di una attività di polizia (identificazione, controllo documenti, accertamenti alla banca dati delle forze di Polizia, accompagnamento per identificazione…) e sarebbero ridotti a semplici comparse.

Se poi qualcuno pensa che la semplice presenza di uomini in divisa intimorisca o incuta rispetto a certi personaggi, si sbaglia di grosso. Troppo vituperate e spuntate a furia di interventi legislativi buonisti le “armi” delle forze dell’ordine.

E la triste e imbarazzante situazione è oramai percepita e assimilata da chi, seppur cosciente di trovarsi in violazione di legge, sa che in fondo non ha nulla da perdere.

Le persone che bighellonano in Piazza Dante giorno e notte, che dormono sulle panchine, che fanno dei prati un water e dei cespugli un’alcova, che bevono e lasciano i rifiuti a terra, possono tuttalpiù essere sanzionati amministrativamente, nella migliore delle ipotesi essere denunciati penalmente se esibiscono i genitali ma la cosa finisce lì.

La sanzione amministrativa non sarà pagata, e l’eventuale condanna (per nulla certa) a seguito della denuncia penale, sarà sospesa e comunque per la sua esiguità, mai scontata in carcere. Queste persone sono italiane, o dell’Unione Europea o con regolare permesso di soggiorno o richiedenti asilo quindi, Legge alla mano, hanno il pieno diritto di stazionare dove più gli aggrada.

Possiamo mandare mille poliziotti in piazza Dante (li avessimo) assieme a centomila soldati, ma la situazione non cambierebbe di una virgola.

Quelle dedite al piccolo spaccio, che si allargano fino in zona Portela, hanno ben capito che il possesso o la cessione di poche dosi non prevede, qualora provata, nemmeno l’arresto obbligatorio e che le eventuali condanne sono tanto lievi da non produrre nemmeno un periodo di detenzione.

La cosa cambia di pochissimo quando gli attori anziché nostrani, o ospiti legittimati, sono invece illegalmente presenti sul territorio nazionale e ovviamente privi di documenti che attestino la loro cittadinanza.

L’unica seccatura in più per questi signori, è la paventata possibilità di trovarsi in zona in quelle rarissime occasioni in cui si rendono disponibili dei posti ai Centri di Identificazione ed Espulsione e si organizzano degli accompagnamenti.

In tal caso due, tre, massimo cinque o sei più o meno ogni semestre, vengono trasportati in questi centri in attesa di una espulsione che nella maggioranza dei casi nemmeno si concretizza. In caso contrario due foto in Questura, impronte e via con un foglietto che li “invita” a lasciare autonomamente il territorio nazionale.

Capirete che è più probabile centrare un terno al lotto che venir trasferiti in questi centri.

Non illudiamoci quindi di risolvere la situazione esclusivamente con una attività di Polizia, almeno finché le regole rimarranno queste e fintanto che chi delinque, sa di non rischiare sostanzialmente nulla.

In conclusione, l’affiancamento dei “soldati” alle Forze di Polizia, non solo è inutile, è addirittura pericoloso e se attuato, cosa che non mi auguro, sarà un ingiusto prezzo che i cittadini dovranno pagare, in termini di ingombrante presenza militare, comunque innaturale in uno Stato democratico in tempo di pace, ingannati dall’illusione che solo così, d’ora in poi avranno il diritto di vivere la loro città.