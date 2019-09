SILVANO GRISENTI (PROGETTO TRENTINO) * RICHIEDENTI ASILO – CASE RIPOSO: « LE DISTANZE DALLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE FUGATTI, CHIEDIAMO IMMEDIATO INCONTRO DI COALIZIONE PER CHIARIMENTO POLITICO »

Ho letto e riletto questa dichiarazione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, pronunciata a Pinzolo alla festa della Lega alla presenza del Sen. Salvini ma sinceramente non sono riuscito a darmi una spiegazione logica visto che conosco il Trentino come lo conosce il Presidente Fugatti.

Sono in Tanzania, in terra di missione, fortunatamente come tanti trentini e leggere certe dichiarazioni mi ha lasciato basito.

Mi sono chiesto : sarà forse diventato il Presidente della Lega ? Purtroppo no!

È il mio Presidente, è il Presidente del Trentino.

Progetto Trentino ha contribuito alla vittoria della “Coalizione per il Cambiamento ” alle elezioni provinciali dell’ottobre 2018 perché il Trentino potesse respirare un’aria diversa dopo 20 anni di governo del Csx che avevano asfissiato la nostra vita.

Questo cambiamento non comporta però il calpestare o peggio ancora il tradimento dei valori fondamentali della nostra Terra, della nostra Autonomia, di Progetto Trentino e dei sui iscritti.

La convivenza, la solidarietà, la capacità di guardare al diverso con apertura sono per i trentini e per noi di Progetto Trentino dei valori fondamentali e per questo irrinunciabili.

Per questa ragione Progetto Trentino prende le distanze dalle dichiarazioni del Presidente Fugatti e chiede immediatamente un incontro di Coalizione per un chiarimento politico.

Uno è la propaganda politica altro è rappresentare una Comunità nel rispetto della sua storia e dei suoi valori.

*

Silvano Grisenti

Presidente di Progetto Trentino