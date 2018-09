SILVANO GRISENTI (FACEBOOK) * DIRIGENTI PUBBLICI: ” SONO STATO ASSESSORE PAT, BASTAVA L’ESEMPIO DI CHI LI GUIDAVA PER FAR CAPIRE COME SI DOVEVA LAVORARE “

Sono stato Assessore provinciale per due legislature e prima comunale a Trento e non ho mai avuto bisogno di dire ai miei collaboratori di qualsiasi grado che fossero, dai dirigenti ai capi ufficio fino all’usciere che dovevano fare il proprio dovere perché è bastato l’esempio di chi li guidava per far capire come si doveva lavorare.

Per quanto riguarda la rotazione negli incarichi c’è una legge.

Silvano Grisenti