SETTIMANALE SPY * SARÀ RAIMONDO TODARO IL PARTNER DI GIOVANNI CIACCI A BALLANDO CON LE STELLE

Questa settimana Spy, in edicola da venerdì 23 febbraio, pubblica le foto della coppia formata da due uomini che parteciperà alla nuova edizione di “Ballando con le stelle”, in onda dal 10 marzo su Rai 1. Si tratta di Giovanni Ciacci, l’esperto di look della trasmissione “Detto fatto”, e Raimondo Todaro, ballerino siciliano pluricampione di “Ballando con le stelle”, sposato con la ballerina di “Amici” Francesca Tocci, con cui ha una figlia, Jasmine. Spy li ha beccati al ristorante per una pausa relax dopo le prove di ballo.

È la prima volta che due concorrenti dello stesso sesso parteciperanno come coppia danzante al talent show condotto da Milly Carlucci. Dopo 13 anni di messa in onda, una scelta forte per un programma in prima serata di Rai 1, ma sicuramente una grande novità al passo con i tempi.